FC Barcelona ganó ante Levante para continuar firme en España

🤙 The Barça badge suits you, @phil.coutinho! 👌 🤙 ¡Coutinho ya luce el escudo del Barça! 👌 🤙 Coutinho ja llueix l’escut del Barça! 👌 🔵🔴 #CoutinhoDay — #FCBarcelona #igersFCB #ForçaBarça #Coutinho #Barça

A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona) on Jan 7, 2018 at 11:23am PST