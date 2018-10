Abandonan a niño de dos años dentro de una caja de cartón

Abandonan a niño dentro de una caja de cartón. Al pequeño, de unos dos años; según la fuente, lo localizaron la mañana del lunes frente a un edificio ubicado en la avenida Sanz de la urbanización El Marqués, al este de Caracas.

De acuerdo a la versión policial, varias personas que pasaban por el lugar se percataron que el infante se encontraba en el interior de una caja de cartón por el llanto del niño al verse encerrado en la caja.

Los transeúntes se acercaron y sacaron al pequeño quien presentaba un estado de shock. De inmediato llamaron a funcionarios de la policía del municipio Sucre, quienes fueron al lugar y se hicieron cargo de la situación.

Luego de prestarle los primeros auxilios y al ver que estaba fuero de peligro; los oficiales lo pusieron a orden de organismos competentes para la protección del niño y adolescente.

Abandonan a niño en caja de cartón con una galleta

El bebé tiene aproximadamente dos años. Abandonan a niño en la caja de cartón con un sobrecito de galleta. Algunos de los presentes le tomaron fotos y las subieron a las redes sociales. El hecho se hizo tendencia a escala nacional a través de Twitter.

Voceros de organizaciones no gubernamentales, quienes no quisieron identificarse por no buscar “protagonismo”; de acuerdo a sus propios criterios, sostuvieron que esto se ve mucho en los actuales momentos.

“Lamentablemente la crisis económica, social y política que hoy se vive en Venezuela ha provocado que padres abandonen a sus hijos”, dijo un miembro de una ONG.

En referencia al niño que abandonaron en El Marqués, precisaron que no comparten esta conducta adoptada por los progenitores. “Hay otros medios o mecanismos para buscarle un lugar de vida a un ser indefenso como es a un bebé de 2 años, o a un recién nacido, como ha ocurrido recientemente”, maniferstaron.

