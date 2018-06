A ciegas Uruguay y Rusia buscan el primer puesto

Inglaterra goleó, era la lógica, aunque en este Mundial los pronósticos no son precisamente la fuerte de la cita. Pero; Panamá logró su primer objetivo, marcar su primera diana en la máxima cita y así fue, los leones vencieron a; los canaleros 6-1 y se unieron a Bélgica como los clasificados en el grupo G.

Los leones británicos, goleó con un triplete de Harry Kane, aplastó y eliminó a Panamá con un marcador escándaloso tras pasar; por encima de un rival menor que engrandeció la candidatura británica a llegar lejos en el torneo.

Tal vez Panamá no sea el rival perfecto para calibrar las prestaciones de una selección joven, con futuro y que; hace tiempo quiere dar un puñetazo encima de la mesa para romper con décadas de sequía. Aquel título de 1966; ya parece prehistórico y hay ansiedad para, por lo menos, ilusionar.

Aunque el conjunto centroamericano es de los más débiles del torneo, los hombres de Gareth Southgate consiguieron que los focos; les apuntaran por un día después de firmar un partido irregular ante Túnez que salvó Harry Kane en el; último suspiro.

Apenas aguantó cinco minutos y goleó

Panamá sólo aguantó ocho minutos. La culpa la tuvo John Stones. Su tanto a la salida de un córner con; un cabezazo certero acabó con las opciones de su rival, que con un gol en contra y con la necesidad; de alargar sus líneas se convirtió en un coladero. Inglaterra goleó desde dese momento.

“Bolillo” se encontró muy pronto con el peor escenario posible. Su equipo, por detrás en el marcador, se descolocó y; comenzó la catarata de goles y buen juego inglés. Y, el primero en apuntarse otro tanto, fue Harry Kane que; no falló un penalti cometido por Fidel Escobar sobre Jesse Lingard. Goleó y aún faltaban otros.

Luego, el propio Lingard, con un disparo precioso desde fuera del área, se unió al festival, que continuó Stones con; un gol procedente de una buena jugada ensayada de falta. Punto para Southgate con un tanto de los que gustan; a los entrenadores y que son el fruto del trabajo bien hecho. Y, finalmente, Kane, otra vez de penalti cerró; la cuenta antes del descanso.

Kane comanda los artilleros

Kane tras desviar un disparo de Ruben Loftus-Cheek y que necesitó de la ayuda del VAR para comprobar que no; era fuera de juego. Al final, su quinto gol del Mundial subió al marcador y ya está por delante de; Cristiano Ronaldo y de Romelu Lukaku, que suman uno menos.

Felipe Baloy con el histórico gol

Aún quedaba media hora para el final del choque, todo un suplicio para Panamá, que intentó por lo menos marcar; el gol del honor y el primero en un Mundial de su historia.

Primero lo pudo lograr Michael Murillo, sin duda el mejor jugador de su equipo. Es un lateral derecho con recorrido; calidad y futuro. Y pudo marcar, pero lo evitó Jordan Pickford, que después no fue capaz de parar un remate; de Felipe Baloy tras el saque de una falta. Baloy, inscribió su nombre en la historia de su país.

Impresiones

“Me he llevado una pelota que me hace sentirme orgulloso. No muchos jugadores han hecho un triplete en un Mundial, así que estoy muy orgulloso. Los sentimos muy orgullosos los unos de los otros. Hemos jugado con disciplina y haciendo mucho trabajo. Pudo ser un partido muy difícil y tenemos que disfrutar de este momento. No todos los años hemos podido pasar a la segunda ronda después de dos partidos” Harry Kane

“Es extraño, porque disfruté más la victoria contra Túnez debido a la tensión que hubo en ella. Para mí, hoy el partido terminó justo antes del medio tiempo, fue una sensación muy extraña ver la segunda mitad tratando de alentar a los jugadores a seguir siendo profesionales. Me alegré de que el capitán obtuviera su triplete. A veces creo que jugamos mejor la otra noche de lo que lo hicimos hoy.” Gareth Southgate

Vinimos muy vírgenes, muy seismesinos de un parto de nueve meses y hay que celebrar y estar orgullosos por haber estado en el Mundial”. Hernán Darío. Felipe Baloy anotó ese gol y me sentí muy conmovido. Es un jugador que se retirará de la selección nacional y Dios le dio la oportunidad de marcar ese gol por la forma en que se comporta en el fútbol. Es un gran profesional. Cuando eres un debutante lo disfrutas aún más y el primero es aún más lindo. El resultado en sí… Creo que la diferencia de goles podría haber sido aún mayor.“ Bolillo” Gómez

Ficha técnica

Inglaterra (6): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier (70’), Loftus-Cheek, Henderson, Lingard (Delph, 63’), Young; Sterling y Kane (Vardy, 63’). DT. Gareth Southgate

Panamá (1): Penedo; Murillo, Torres, Escobar, Davis; Gabriel Gómez (Baloy, 69’); Godoy (Ávila, 62’), Cooper, Bárcenas (Arroyo, 69’) José Luis Rodríguez; y Blas Pérez. DT. Hernán Darío “Bolillo” Gómez.

Goles: Stones (8’ y 40’); Kane (22’ penal, 45’ penal y 62’), Lingard (36’); Baloy (78’)..

Árbitro: Ghead Grisha (Egipto) Amonestados: Cooper (10’) y Escobar (44’); Loftus-Cheek (23’). Escenario: Estadio de Nizhny Novgorod. Asistencia: 43.319 espectadores.

ACN/MAS/EFE

