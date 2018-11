Todo listo para el certamen Señorita In Boga

La sensual Norkys Batista llegó a España y se burla de supuesta demanda; de la periodista Angie Pèrez.

Tras haberse filtrado como pólvora por las redes sociales; presuntas demandas en contra de la actriz Norkis Batista; por promocionar su gira con su obra “Orgasmo” sin tener el permiso de trabajo.

La exquisita Norkys Batista se presentará en distintas ciudades; como Barcelona, Oporto, Valencia y Tenerife, lo que deja a la vista; que sí tiene el permiso para trabajar en el país mencionado.

La polémica venezolana Norkys Batista, full de sensualidad; realizó un video sarcástico en Instagram burlándose, que según sus seguidores, era una punta para la periodista de Angie Pérez, quien fue la que mostró las demandas en su cuenta de Instagram.

“Chico, me acaban de decir que yo tenía prohibición de entrada a España por dos años”, dijo la orgásmica con su habitual risa escandalosa.

Norkys Batista se comprometió en París!

Javier Díaz le entregó el anillo en la Torre Eiffel. La actriz Norkys Batista y el manager musical Javier Díaz se comprometieron en París, Francia.

Batista compartió la noticia con sus seguidores en redes sociales este martes. Aseguró que pocas veces logran sorprenderla pero que Díaz lo logró al entregarle el anillo en la Torre Eiffel.

La venezolana, que se encuentra en una gira europea con su obra Orgasmos Al Desnudo, no dudó en expresar su felicidad.

Aaayyyyyyyyyyyyy pocas veces logran sorprenderme y miii Novio @javierdiaz80 hoy me sorprendío😍en la #torreeiffel me dío mi💍 😱😍❤️ya formalmente comprometida🥰 aaayyy papaaaaa jjajajajajajaja epaaa mi @sebastianluttinger guardaste muy bien el secreto, jajajajajajajajaj TE AMO HIJO❤️Eres el mejor complice😍#Paris #torreeiffel #NorkysBatista

Y entonces me ve grabando un video y me da instrucciones para grabar mejor y zaaasss se me atraviesa con el anillo💍🥰😍#Paris #torreeiffel #NorkysBatista

