Momento de describir traidores – delincuentes de Venezuela: Por Jesús Alfonzo Sánchez.- No importa caer en la imaginación del censor colectivo por la viveza criolla de generaciones tras generaciones por siglos; que rompió la integración de la Gran Colombia, creación del genio de América; que no pudo materializar por el egoísmo de los godos de Valencia que engolosinaron al general, José Antonio Páez, ignorante de derecho constitucional pero con poder de las armas ganado en el campo de batallas al lomo de caballo con valientes e indómitos llaneros sin tierras que cultivar y criar que aspiraban poseer por promesa hecha por Simón Bolívar proclamas para enrolar masas empobrecidas que se constituían en ejércitos improvisados llenos de bravura y coraje de la Venezuela emancipadora con la visión de ser la libertadora del Nuevo Mundo ante el opresor de trescientos años de colonialismo sin libertad de conciencia y decisión política de sus propios asuntos.

Hoy estamos con el oscurantismo militar. Han transcurrido más de doscientos años y seguimos sin variación como copia al carbón. El único y más rico de aquellos mantuanos de los acontecimientos de 1810 era el heredero de la fortuna de los Bolívar colonial. El joven Simón Antonio de la Trinidad Bolívar y Palacios, hijo del próspero hacendado y exportador a las colonias europeas del Mar Caribe. Y poseedor de más de 2000 esclavos negros en la hacienda de San mateo y otras del inmenso territorio de la provincia de Venezuela. No es exageración es la realidad de las cosas. Simón Bolívar invirtió o (gastó) toda su fortuna y bienes patrimoniales para independizar a cinco naciones del nuevo mundo y sus consecuencias enrolo las demás naciones Hispanoaméricana. El Libertador murió en la ruina sin Patria y expulsado por sus generales que pelearon bajo su poder militar y de primer magistrado estadista, pero la ambición política-económica pudo más que el decoro, el honor, la moral y solidaridad conciudadana.

Hoy nos da repugnancia que politiqueros sin conciencia de patria y ciudadanía genera en directo el sistema político actual, distorsiona la débil generación de relevo sin criterio y decisión sean víctimas del mal ejemplo de vender el País como corsarios de tabernas de puertos de asaltantes de barcos, bergantines españoles de la época criminal de ingleses, holandeses que se escondían para repartir el botín en el golfo de cariacos o en el amplio Lago de Maracaibo.

Es nauseabundo describir a los innombrables que en un paraje de la vida nos hemos tropezamos como suele suceder en lucha político- social. Da vergüenza ante Dios. Nos convertimos en cómplices bajo el silencio, callamos por décadas de nombrarlos por el qué dirán de mancillar o falsear la conducta de unos desvergonzados con rostros de “honorables” de ayer y de hoy que son descalificados en el seno de familiares, si es que tienen. Como es el caso de los cabecillas que pudo armar, UNIR Henri falcón en su guarida de asaltantes de chavistas y oposición como: (alias el monseñor con tribu barinesa), el delfín y después proscrito de Copei, que Caldera lo agarro con las manos en la masa de trofeos cuando fue secretario privado en la primera presidencia de la república. Y ahora quiere la liquidación de bienes de Ifedec, herencia de formación política del ex canciller Calvani. El negro líder demagogo, no pudo ocultar como Alcalde de Caracas, detención en la prisión- cárcel exclusiva del Junquito como responsable de la destrucción masiva de aceras de la bella Avenida Urdaneta de la capital de Venezuela- Caracas. Sustituyó granitos incrustados por baldosas de arcilla que terminaron rompiéndose en poco tiempo con un sobre precio de 100 millones de bolívares para la época; entre otros, la lista es larga de innombrables…

Delincuentes del pasado y el presente casi nunca rectifican sino que perfeccionan el delito oculto social: hurto, peculado de uso, el lucro comisiones son por naturaleza insaciables. Son como el escorpión…

La abstención se fue multiplicando como un sentimiento nacido en los votantes, una decisión promovida por el padecimientos de cada quien, por la sensibilidad de cada uno, que salió de lo individual para convertirse en fenómeno colectivo sin una dirección visible y concreta del liderazgo cuestionado.

Los “líderes de oposición” deben mirar con ojos distintos al pueblo electoral que no votó. Ya no es el dócil escuchador de mensajes o palabras agotadas, ni el habitual contemplador de caras arrugadas. Es capaz de realizar acciones cívicas que antes no había realizado. Lo demostró con creces el domingo 20M con gallardía. Sabemos que no es fácil describir una realidad inédita como el que hizo sin miedo un electorado decidido que convirtió a Venezuela en un desierto electoral, que obliga a una reflexión de travesía jamás realizada.

Ahora es el momento de cambiar y de hacer política transparente, y respetar con seriedad a nuestros electores en próximos eventos.

¿Actuará, rectificará el Frente Amplio, la MUD y la Sociedad Civil ante este honroso desafío democrático?

Los militares conscientes pudieron constatar la desmovilización general de los electores, el Plan República maneja la información de lo que pasó como el resto de los Venezolanos. El silencio se rompió desde los cuarteles que están exigiendo un cambio de rumbo para rescatar la Democracia perdida. Por eso, decenas de miles de ellos han solicitado la baja, están detenidos o perseguidos por el G2 cubano y los órganos de espionaje y contra inteligencia del régimen comunista cubano.

OJO… Un desmesurado análisis para ponderar ambiciones y errores de repudiados “dirigentes- delincuentes de cuellos blancos que son mercaderes de las acciones de sociedades mercantiles de la política partidista de este país”, lleno de traiciones políticas y económicas sin límite por ahora. Pronto habrá rendiciones de cuentas.

Nicolás Maduro y su corte serán declarados como dictadores fuera del marco constitucional y rechazados por el concierto de naciones democráticas del mundo civilizado. La caída del régimen dictatorial es por consecutivos embargos en curso.

La oposición pretende esconder sus vergüenzas; unos, asumiendo gratuita y cómodamente la abstención como su victoria, y aquellos que participaron en el proceso electoral, culpando a los primeros de su derrota, y ahora con la cara lavada han decidido impugnar las elecciones que avalaron. La abstención fue una decisión ciudadana asumida por cada elector por chavistas, por opositores, por Ni-Ni, en fin, por toda una población, un país hastiado que condena sin vacilación esta banda criminal que gobierna la nación venezolana.

El colegio Nacional de Periodistas de Venezuela se opone y rechaza el procedimiento sancionatorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) contra “El Nacional Web”, por presunto incumplimiento artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.

#CensuraEsDictadura: código profesional del Colegio Nacional de Periodista Distrito Federal.

Así de las cosas.

Ha fallecido en Barinas, Rafael Rosales Uzcategui, mis condolencias a su padre del ex gobernador de Barinas Rafael Rosales Peña y demás familiares. Paz a su alma.

