Mercedes ganó el Premio Laureus al Mejor Equipo del Año

La escudería Mercedes de Fórmula Uno (F1) ha sido distinguida este martes, en Mónaco, con el Premio Laureus al Mejor Equipo del Año, un categoría donde se ha impuesto al Real Madrid y a los Golden State Warriors de la NBA.

También estaban nominados los New England Patriots de la NFL, la selección francesa de la Copa Davis y el equipo neozelandés de la Copa América (vela). Sin embargo, la Academia Laureus ha preferido premiar los cuatro años consecutivos que Mercedes lleva ganando el Mundial de Constructores de la F1.

El cuadro madrileño que firmó su mejor temporada al proclamarse campeón de la Liga Española, la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa, la Supercopa de España y el Mundial de Clubes, se ha quedado por cuarta vez sin la distinción al Mejor Equipo, pues también estuvo nominado en 2003, 2015 y 2017 con idéntico resultado.

The Laureus World Team of the Year is @MercedesAMGF1! 🏁#Laureus18 pic.twitter.com/gzt4jpdMsZ

— #Laureus18 (@LaureusSport) 27 de febrero de 2018