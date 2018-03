Maduro no puede asistir a Cumbre de las Américas, insistió Perú

El gobierno de Perú reiteró que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro no podrá asistir a la Cumbre de las Américas en próximo 13 y 14 de abril en Lima, igualmente señalo que este no puede ingresar al territorio peruano, a menos que asista como turista.

La canciller peruana Cayetana Aljoyin manifestó que el pasado febrero el país le retiró la invitación al mandatario nacional, aseguró que el gobierno peruano tiene las facultadas para evitar el ingreso de Maduro a su país.

“Perú fue electo como el país anfitrión y es quien tiene derecho a elegir quienes pueden asistir y quienes no”

Aljoyin indicó que recibió cartas de los presidentes de varias naciones con el fin de descartar esta decisión, sin embargo estas fueron descartadas. Instó que la decisión se establece bajo instrumentos jurídicos y que se mantendrán en esa misma postura.

Tras el llamado a elecciones anticipadas en Venezuela, 14 países están de acuerdo con la exclusión de este en la Cumbre hasta que no se restablezca el orden constitucional en el país.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) el pasado 5 de marzo instó al gobierno peruano a admitir a Maduro en la cumbre, igualmente Evo Morales defendió el derecho de su homólogo venezolano para asisitir a la cumbre.

Por su parte el presidente peruano Pablo Kuczynski se mantiene firme ante la decisión tomada el pasado febrero tras convocar elecciones sin otorgar garantías a las oposición y faltar a los diálogos llevados a cabo en República Dominicana.

Sin embargo, el presidente venezolano Nicolás Maduro insiste que sí asistirá a la Cumbre y que no se lo podrá impedir “Me tienen miedo? No me quieren ver la cara? Pues me van a ver. Por qué llueva, truene o relampaguee, ahí estaré”

Por otra parte, un funcionario de la Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump asistirá a la Cumbre de las Américas en Perú el próximo mes y hará una escala en Colombia después.

ACN/CNN/DIARIOS

No dejes de leer: 19 presos se evadieron de la Policía Las Tejerías