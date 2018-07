Veraz…/Jueza de Kamel Salame, procesada penalmente (II): Por Robert Alvarado.- “La ley solo existe para los pobres; los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren, y lo hacen sin recibir castigo porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero.” (Marqués De Sade)

La detención domiciliaria otorgada a la ex jueza Mary Carmen Amarista Herrera, siendo una medida del todo improcedente, no me tomó por sorpresa, a ella se le venía garantizando total y absoluta impunidad por lo menos desde el año 2013, cuando comencé a denunciarla por ante la Fiscalía General de la República y la Inspectoría General de Tribunales, donde las dilaciones y artimañas empleadas para no llegar a resultas concluyentes en las averiguaciones iniciadas hicieron palpable que gozaba de protección no solamente en el Circuito Judicial Penal del Estado Aragua sino también dentro del Sistema Judicial.

Es comprensible que la protegieran, le encomendaron cercenar todos sus derechos al preso político yaracuyano Kamel Salame, como en efecto lo hizo hasta el día que fue destituida, 48 horas antes había dicho que estaba esperando instrucciones de “arriba” para concederle la medida sustitutiva a la privativa de libertad, que por razones humanitarias solicitó inicialmente la Defensoría del Pueblo el 3 de febrero de 2016 y, últimamente, el Ministerio Público, en fecha 12 de marzo de 2018.

Hablo de un lapso mayor de 2 años durante el cual siempre daba la misma respuesta, dejando ver la marcada intencionalidad de que Salame muriera tras las rejas, como siempre lo he dicho, pues su condición grave de salud ya ha sido confirmada por todas las instancias médicas forenses del país, a pesar de lo cual nunca se dignó a autorizar las intervenciones quirúrgicas que necesita con urgencia desde hace más de 5 años.

Como jueza, “Mary Carmen”, así es que le dicen, no era más que una pieza de la gran maquinaria de corrupción, extorsión y linchamiento judicial que existiría en el Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, que en ella tuvo una notable baja, pero seguiría funcionando al cien por ciento, una organización delictiva tribunalicia que encabezarían las más altas autoridades del Palacio de Justicia y sus consortes, más que una guillotina judicial sería un antro revestido de legalidad.

Para los que crean que exagero al hablar de la perversidad de esta ex jueza, ahí les va una perla. Hilarion Yovera, titular de la Cédula de Identidad N° V-2.566.036, procesado en la causa número 5M-1081-09, Mary Carmen lo dejó en libertad casi dos años después de cumplir setenta (70) años de edad tras las rejas, o sea, se pasó por el Arco del Triunfo la Constitución y las leyes.

Y soltó a Hilarion porque la Sala Constitucional del TSJ, el 12 de agosto de 2014, con Ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, admitió la acción de Amparo de primera instancia que interpuse por Violación De Las Garantías Y Derechos Fundamentales A La Vejez y/o Conducta Despreciativa A La Vejez, Exp. N° 2014-672, N° Caso AA50T2014000672. Como lo dije en mi entrega anterior, es una joyita.

Ella hace rato debió ser juzgada por Denegación De Justicia y Violación De Los Derechos Humanos a Kamel Salame, a tales efectos, en la Fiscalía General de la República presenté no menos de una decena de denuncias en su contra, fue tal la contundencia de las pruebas sobre los hechos que pueden configurar delito, materializados en contra del Estado Venezolano, específicamente del Sistema de Justicia, como el de extorsión que recientemente habría cometido, que el Ministerio Público a comienzos del 2014 no tuvo otra alternativa que iniciar una investigación penal en su contra.

Esa Causa Fiscal iniciada contra la.ex jueza, bajo el N° MP-181762-14 fue asignada a la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a cargo de la abogado Francy Schlaepfer Tovar, que inició una serie de inhibiciones como fórmula para protegerla. Roberto Alfonso Acosta Garrido, Fiscal Superior, negó reiteradamente copia certificada del Auto de Apertura o Inicio, mientras Joel Espinoza, Director General de Actuación Procesal, rechazó mi petición de asignar un Fiscal Nacional al caso.

Lo antes expuesto es un claro indicio de complicidad y corrupción, también lo es que no existan resultas en el expediente administrativo disciplinario que en fecha 20 de agosto de 2015 la Inspectoría General De Tribunales acordó abrirle a Mary Carmen Amarista por violar derechos fundamentales al preso político Kamel Salame, quedando signada bajo el número 150296.

La orden de abrir ese expediente administrativo disciplinario fue dada por la Magistrada Francia Coello González, siendo María Alejandra Vásquez, la Inspectora Especial designada por la Sala Plena del TSJ para conocer dicho expediente, el cual fue abierto después que interpuse 17 denuncias en su contra en esa instancia judicial cuyo silencio al respecto es patético como la impunidad de la que goza la denunciada.

¿Quiénes protegían a Mary Carmen? Francisco Gerardo Coggiola Medina, de su mano agarró el caso de mi defendido Kamel Salame; Diana Calabrese Canache, Alfredo German Baptista Oviedo, Domingo Antonio Durán Moreno, Fabiola Colmenarez, Marjorie Calderón Guerrero y Juan Luis Ibarra Verenzuela.

Los dos últimos, ya como Magistrados en el TSJ le dieron mayor respaldo y poder, “articulándose de maravilla, tanto ella como su esposo Felix Garrido, en los “business” con la actual Presidente del Circuito de Aragua, Cinthia Meza y su esposo Neomar Narvaez, entrañables de Ibarra”.

Desde ya se da por descontado que esta delincuente quede en libertad plena, pues nadie en el Palacio de Justicia y el TSJ quiere correr el riesgo de que se le vaya el yoyo en caso de verse desprotegida o privada de libertad. A su vez se supo que sería sustituida por una fémina, que en su haber tiene cuestionadas decisiones. Pero eso es harina de otro costal que dejaremos para después, así como su aparente problema de alcoholismo.

ACN/ robertveraz@hotmail.com – robertveraz@gmail.com – grsndz629@gmail – 0414-071-6704 www.robertveraz.galeon.com – http://robertveraz.galeon.com/aficiones2595740.html – @robertveraz ¡Hasta la próxima semana, Dios bendiga a Venezuela!

No deje de leer: Detienen a cuatro mujeres por vender niña de ocho meses