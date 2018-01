Juan Carlos Caldera hace adelanto sobre elecciones presidenciales

El representante de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Carlos Caldera, aseguró que el liderazgo de la MUD no la va a escoger el gobierno sino el pueblo venezolano.

En el programa A Tiempo que transmite Unión Radio, indicó que insistió en que se debe escoger de un candidato único por parte de la oposición para los próximos comicios a la presidencia y que pudieran estar previstas para este 2018.

Indicó que se debe poner una fecha para escoger el candidato a la presidencia pero a través de las primarias y no de consenso. “Hay que ponerle al país una ruta y cronograma”.

Manifestó que parte de los desafíos que tienen es ir a un proceso claro de elección primarias y se estima que se realicen el primer trimestre del año. Llamó a los candidatos que quieran postular su nombre, no sólo a los que conforman partidos políticos sino el exhorto también está dirigido es a la sociedad civil. “El que no quiera participar es porque tiene otra estrategia, pero que no se diga que no se convocó”.

Este viernes explicó que se tiene previsto instalar el nuevo período de sesiones de la Asamblea Nacional.

@VanesaRojas