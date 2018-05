No te pierdas

“La Vinotinto cuenta con alrededor de 15 selecciones nacionales y económicamente no es sencillo montar un módulo. Pero al tener; el apoyo de la Asociación (Carabobo) junto al del gobierno regional, sería una gran ayuda al fútbol nacional y a; la Federación, por lo cual estamos agradecidos”.

El profesor Piedrahita agradeció a la Asociación por la gran colaboración al prestar sus espacios para poder ver a; estos talentos. : “Algunos clubes me presentaron más de 22 jugadores, ya que la idea era que le dieran la; oportunidad a los jugadores de ser observados” destacó la nota.

En todos sus visitas, cada dos juegos por jornada el profesor Frank Piedrahita le dio charlas a los jugadores, quienes; estuvieron acompañados con sus representantes, explicándoles sobre los planes que tiene para armas la selección de la categoría, que no; todos quedarán, pero tendrán su chance para ser llamados a formar los módulos y ganarse la oportunidad de ser parte del Sudamericano.

Pero esta no fue cualquier visita de médico, o quizás si en el sentido de que en este acercamiento observó; y sacó su diagnóstico de cara al proceso de captación de talento de cara a ir captado a los chamos; que podrían conformar el combinado patrio de cara al Sudamericano Sub-15.

