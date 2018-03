Para Antonio Conte, la FA Cup pudiera ser el regalo de despedida.

Para José Mourinho el único título que quedaría para satisfacer su sed de cetros.

Y para Mauricio Pochettino, el primer título de su carrera para resaltar su creciente status como uno de los mejores técnicos jóvenes en Europa.

Existe una importancia adicional en la FA Cup para tres de los técnicos más importantes del fútbol inglés, especialmente tras una semana en la que sus equipos fueron eliminados de la Champions League.

La semana pasada, el Tottenham de Pochettino fue derrotado por Juventus. Esta semana, el Manchester United de Mourinho cayó sorpresivamente ante Sevilla y el Chelsea de Conte fue eliminado por la más reciente sinfonía de Lionel Messi.

Con Manchester City cerca de sellar el cetro de la liga Premier, la Copa FA es el único trofeo posible para Chelsea, United y Tottenham. La contienda por el pase a la Champions la campaña próxima continúa _ ellos están entre los cuatro equipos que batallan por tres puestos detrás de City _ pero la Copa FA se ha vuelto una prioridad.

El sorteo los mantuvo separados en cuartos de final _ que se juegan este fin de semana y en los que United tiene el rival más favorable.

No dejes de leer: FIBA no reconocerá elecciones convocadas por el CNE

El equipo de Mourinho recibe en casa a Brighton el sábado. Perder 2-1 con Sevilla en Old Trafford fue una sorpresa, pero ser eliminados por Brighton, que ha avanzado a esta etapa por primera vez desde 1986, la eclipsaría.

Habiendo comenzado su etapa en United ganando la Copa de la Liga y la Liga Europa, Mourinho busca su tercer trofeo en dos campañas en el club y 26to de sus 18 años como técnico.

Ha habido numerosas críticas al estilo cauteloso de Mourinho, pero un segundo puesto en la Premier y ganar la Copa FA representaría una segunda campaña decente en United, en término de resultados, aunque no de actuaciones.

Es también el segundo año de Conte en Chelsea _ y pudiera ser su última luego de una campaña inestable en la que regularmente se ha quejado de la junta directiva por no contratar a los jugadores que deseaba para ganar la liga por segundo vez consecutiva.

Ésta es una oportunidad de ganar su primera copa en Inglaterra _ Chelsea perdió en la final de la FA ante Arsenal el año pasado _ pero el equipo enfrenta una dura prueba, con un viaje a Leicester el domingo apenas cuatro días después de caer 3-0 en Barcelona.

No hay semana en que no haya alguna discusión en Inglaterra sobre cómo tanto Pochettino como Tottenham necesitan un trofeo para respaldar su progreso. Pochettino ha desestimado esa idea en semanas recientes, diciendo que mejoría consistente en la Liga de Campeones y la Premier es lo que realmente importa. Pero el argentino se acerca al final de su novena campaña como técnico y aún no tiene cetros.

AP