Estrategia de desestabilización contra el gobierno de Trump

Veraz…/Amaneció de golpe el poder judicial de Maracay: Por Robert Alvarado.-

“Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, honestos, valerosos y eficientes; si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz.” (Javier Sicilia Zardain, periodista mexicano)

Me quedo asombrado con este poder judicial venezolano, pareciera que todo es un guiso para aparentar el hacer cumplir la ecuanimidad judicial. Es decir que este Poder está corrompido por “pillos”, como los que calificó una vez y denunció a voz populi el ex Magistrado del TSJ Luis Velásquez Alvaray (https://www.youtube.com/watch?v=FfXGKPIAe5g), una mafia dentro del poder judicial, que se dedicaban entre otras cosas, a la manipulación de expedientes, ocultamiento de antecedentes penales y cobro de altas comisiones, son varias las evidencias que revelan el modus operandi de la tribu judicial que llaman “La banda Los Enanos”. Pero esto llego a su llegadero como aquella película: “Amaneció de golpe”, (https://www.youtube.com/watch?v=wPVGJnRI1ao) film venezolano sobre los eventos que se suscitaron la noche del golpe de Estado en Venezuela el año 1992 la cual traigo a colación por un tumbe de mata en “la guillotina judicial” en el palacio judicial de Maracay por una denuncia hecha por el periodista José Rafael Ramírez en NOTICIAS JR, y por recomendación del general Rodolfo Clemente Marco Torres, gobernador del estado Aragua, hubo una razzia de jueces en el Circuito Penal, con el saldo de cuatro destituidos.

Todo empezó con las murmuraciones de pasillos entre alguaciles y secretarios al finalizar el día que fue cuando se conoció que el TSJ destituyó a Cinthia María Rosa de los Santos Meza Cedeño de Narváez, presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Aragua Junto al juez Carlos Arturo Camacaro Ojeda, del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, amigo íntimo de Cinthia Meza.

Así mismo se nos informó que todos los familiares de Cinthia Mesa de Narváez y los de su esposo, el ex juez Neomar Argenis Narváez Cabrera, que ella, con el poder omnímodo del que gozaba, logró “enchufar” en el Poder Judicial aragüeño, salen “raspados” de sus cargos. La jueza Cinthia Meza fue notificada de su destitución a las 7:00 de la noche de este jueves 01 de noviembre, en el preciso momento cuando estaba celebrando con bombos y platillos su cumpleaños.

Esa lista se amplió, con los nombres de los jueces Israel Paredes Guerrero y Rudy Antonio Carballo Flores, de los tribunales 9no y 2do Control del Circuito Judicial del estado Aragua. Ese hervidero lo llevaba el juez Rector del estado, Carlos Gámez, levantan las respectivas actas, donde los jueces destituidos entregan los despachos que habían convertido en madrigueras de la mafia.

Que los comentarios de toda la gente después de saber la noticia del tumbe de mata del poder judicial como son los botados Cinthia Meza Cedeño Narváez, Carlos Arturo Camacaro Ojeda, Israel Paredes Guerrero y Rudy Antonio Carballo Flores que aplicaban la justicia al estilo de un mercado persa, donde se compran todas las impunidades y que solo funciona para castigar a la gente del pueblo. Muchos de los alguaciles comentaba del hecho como la caída de una pandilla “Integrantes de la mafia Cinthia & Neomar”. Según líder; Neomar Narváez es quien hacia los negocios y es su esposa Cinthia Meza quién entregaba la mercancía, envuelta en sentencias, libertades y medidas cautélares cargadas de impunidad.

Todo esto según una fuente del periodista José Rafael Ramírez en NOTICIAS JR, por lo cual aquí expongo varios párrafos de la narración de esta noticia que puso en jake mate a parte de la justicia venezolana:

“…El 01 de noviembre de 2017 el abogado Neomar Argenis Narváez Cabrera se presentó a una concesionaria de vehículos ubicada en la Intercomunal Maracay-Turmero. Habló con el propietario de la misma, un señor de apellido Díaz a quién le dijo que su esposa, Cinthia Meza que es la presidenta del Circuito Judicial Penal, estaba de cumpleaños y que él quería regarle un vehículo. Fue así como convenció al señor Díaz de que le entregara un Toyota Camry “0” kilómetros.

La negociación fue pactada en un equivalente a 37 mil dólares, pagaderos en un mes, según la promesa del comprador. El esposo de la flamante jefa judicial recibió el auto y hasta un lazo le colocó, para hacer más impresionante el regalo. Ese día hubo en la celebración whisky, vino, champaña y una comilona que alguien pagó. El caso fue que pasó un mes…y nada del pago del vehículo. Así se alargó el tiempo y ya para cumplirse el año, el vendedor llamó al insolvente abogado para reclamarle que no había honrado su palabra. “_¡Ya te resuelvo!,_” le dijo Neomar Narváez al señor Díaz. El ya resuelvo fue que la señora Cinthia se presentó a la concesionaria de vehículos escoltada en motos por funcionarios judiciales y sorpresivamente, en vez de llegar con el dinero pautado en la negociación, lo que hizo fue decirle al señor Díaz: Allí tiene su vehículo… cuyo odómetro digital marcaba más 20 mil kilómetros.

Así actúan esos señores, abusando de ese poder…” y otra perlita de que nos dio José Rafael es con el caso de las ladronas de la Gobernación de Aragua: “…Según nuestras fuentes en el propio Palacio de Justicia de Aragua en el caso de Sinamay Linares, secretaria de Hacienda; y, su hija Omaira Cabrera Linares; quienes le robaron 15 mil 986 millones 545 mil 806 de bolívares a Gobernación del estado Aragua, hubo una confabulación entre la presidenta del Circuito Penal del estado Aragua, abogada Cinthia María Rosa de los Santos Meza Cedeño, su esposo, el también abogado y ex juez de Caracas Neomar Argenis Narváez Cabrera; el juez Carlos Arturo Camacaro Ojeda, del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, amigo íntimo de Cinthia Meza y otorgante de la medida a favor de las desfalcadoras y los fiscales del caso, así como un rico “abogado”, del que solo sabemos es de apellido Osorio, armador de componendas, como ésta que hemos señalado, para poner en la calles al par de ladronas del erario público, como en efecto ocurrió.

Nos aseguran que la maniobra judicial tuvo un alto costo que fue cancelado en dólares. Cada uno de estos personajes deberá ser llamado a declarar, para que expliquen con lujo de detalles lo ocurrido en este caso…” entre otras cosas con estas historias muchos podríamos hacer una novela para vean este culebrón como dice un popular refrán “hay tres cosas que no se pueden ocultar: el humo, la tos y el dinero” todo lo mencionado nos deja ver con claridad como la justicia se maneja a punta de billetes verdes, como se ve también en algunos tribunales de país, como cayeron estos malandros judiciales y espero que no pase como al caso de la ex jueza aragüeña Mary Carmen Amarista Herrera, quien se desempeñaba como Jueza Provisoria de Primera Instancia en Funciones Quinto de Juicio del Circuito Judicial del Estado Aragua, destituida por incurrir en el delito de extorsión, que en el mismo palacio de justicia se conoció el hecho en una Audiencia de Presentación de un presunto sicario, por cierto, de ascendencia árabe, el cual dijo, la Jueza pidió 7 mil dólares y el abogado 9 mil, y yo le pagué 7 a la Jueza, terminó la audiencia y la fueron a buscar ahí mismo en el Palacio de Justicia. Terminaron presentándolo el miércoles 11 de Julio de 2018 porque los abogados impidieron que lo hicieran antes, dijeron que quien defendiera a ese hombre no iba a ejercer más en Aragua.

Esa juez es quien conoció el caso del preso político Kamel Salame. Es la misma sicario judicial quien hoy convicta y confesa como delincuente goza del privilegio del poder y le fue otorgada una de las medidas cautelares contenidas en el art 242 del COPP la cual es arresto domiciliario por este delito, (https://goo.gl/FmDeXA) que por estar contenido en una ley especial su pena sobrepasa los extremos para que le sean otorgados beneficios procesales; además que la misma ley adjetiva los niega.

Por eso les digo a todos los jueces y fiscales los puestos son pasajeros y no eternos. Los Cargos pasan y el hambre se queda.- Véanse en este espejo y se lo digo también al nuevo presidente del Circuito Judicial Penal del estado Aragua Luis Enrique Abello García. Quien estuvo en el Estado Carabobo como juez provisorio del juzgado superior en lo contencioso y administrativo de la región centro norte, sede Valencia y le deseo de la mejor suerte con su nuevo cargo para cumplir la justicia venezolana.

robertveraz@hotmail.com – robertveraz@gmail.com grsndz629@gmail.com – 0414-071- www.robertveraz.galeon.com – http://robertveraz.galeon.com/aficiones2595740.html – @robertveraz ¡Hasta la próxima semana, Dios bendiga a Venezuela!

No deje de leer: En defensa de Antonio José Garbi González