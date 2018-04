Andrés Iniesta, el mediocampista que fue figura emblemática del atractivo juego rápido y de toque que le dio al Barcelona; una catarata de trofeos, se marcha del club español tras 16 temporadas.

Andrés Iniesta, que cumplirá 34 años el 11 de mayo, dijo este viernes en una emotiva conferencia de prensa que; esta temporada será la última en el Barcelona. A la conferencia asistieron la mayoría de sus compañeros de equipo, su; familia y los ejecutivos del club.

“Siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo, mi etapa acaba este año” dijo; Iniesta, entre lágrimas.

Después de recuperar la compostura, añadió que ha pasado toda su vida en el club y que no es fácil partir.

“Es una decisión muy meditada, muy valorada, muy pensada a nivel interno, conmigo mismo y a nivel familiar”, señaló Iniesta.

Agregó Andrés Iniesta que tiene la intención de seguir jugando, pero no reveló cuál será su próximo club. La prensa; española ha publicado que podría aceptar la lucrativa oferta de un club chino.

El propio jugador recordó que siempre afirmó que nunca competiría contra su club, con lo que todas las opciones fuera; de Europa están abiertas. Dijo que cuando acabe la temporada se sabrá cuál es su elección.

“Es un día muy difícil para mí, decir adiós a la que es mi casa y mi vida es muy; complicado”, dijo Andrés Iniesta.

“Cada vez es más complicado y más difícil, no me perdonaría vivir ninguna situación incómoda en el club que me; lo ha dado todo, no me la merezco y el club tampoco”.

Ventidós años y 31 títulos

Andrés Iniesta se incorporó a la academia juvenil de Barcelona cuando tenía 12 años. Se convirtió en uno de los; mejores jugadores en la historia del equipo, ayudándolo a ganar 31 títulos, un récord que comparte con Lionel Messi.

La cuenta de laureles incluye cuatro títulos de la Liga de Campeones, ocho ligas españolas, seis Copas del Rey tres; Mundiales de Clubes, siete Supercopas de España y tres Supercopas de Europa.

Después de ganar la Copa del Rey con un gol el fin de semana pasado, se espera que Iniesta consiga; otro trofeo más para el club, en momentos en que el Barcelona está a punto de conquistar el título de; la Liga española.

“Este club que me acogió con 12 años merece todo lo mejor de mí y en el futuro más cercano; no podría darle lo mejor de mí tanto a nivel físico como mental”, sostuvo.

“Si hubiese imaginado una manera de; acabar mi etapa aquí, sería esta, sintiéndome útil, titular, con la opción de ganar títulos y con sensaciones positivas” resaltó.

Iniesta se convirtió en uno de los grandes ídolos en el Camp Nou desde la gestación de una gloriosa era; con la conquista del título de la Liga española en 2005 con el entrenador Frank Rijkaard. La mágica dupla con; Xavi Hernández en el mediocampo se consolidó bajo la dirección de Pep Guardiola y eventualmente recibió el brazalete de capitán; del club.

Un gol y España campeona

El adiós de Iniesta es una gran pérdida para toda la Liga española. Es querido en todo el país por ser el autor del gol que le dio; la victoria a España en la final del Mundial de 2010.

Además de sus aportes en las conquistas de la Eurocopa en 2008 y 2012. Suele ser vitoreado por los hinchas; rivales cuando era reemplazado en los partidos de visitante.

Impresiones y elogios

“Gracias compañero por haberme he hecho disfrutar tanto en el campo, por todas las tarde de magia. Te mereces lo; mejor”. David Villa

“Juntos ganamos lo más bonito, La Copa del Mundo de Sudáfrica.Por separado, máxima rivalidad con el mayor respeto”. Iker Casillas

“Gracias, Iniesta, por tanto. Ha sido un honor jugar a tu lado. Mucha suerte en tu próxima etapa”. Pedro Rodriguez

El fútbol lo seguirá recordando dentro de 50 años. Eso es lo más impresionante que puedo decir de él: esa; naturalidad de la perfección”. Pep Guardiola

“Mereció el Balón de Oro cuando ganó el Mundial. Al que le gusta el fútbol es difícil ver irse a; un jugador como Andrés. No le veo como un jugador del Barcelona, si no del fútbol por lo que es”. Zinedine Zidane

“Esta es su casa y él lo sabe. Y regresará a su casa y estará con nosotros el resto de; su vida”. Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona

En el corazón de los pericos siempre quedará tu grandeza como deportista. Sigue enamorando a todos los aficionados al fútbol, genio. ¡Muchas gracias y mucha suerte”. Club Deportivo Espanyol

Los 31 títulos

Liga (8): 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016.

Supercopa de España (7): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 y 2016.

Copa del Rey (6): 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018.

Champions League (4): 2005-2006, 2008-2009, 2010-2011 y 2014-2015.

Supercopa de Europa (3): 2009, 2011 y 2015.

Mundial de Clubes (3): 2009, 2011 y 2015

