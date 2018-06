Serena Williams sigue adelante en París al igual que Nadal

No deje de leer: Venezuela mantiene el tercero puesto en ecuador de los Sudamericanos

La rumana Simona Halep, 1ra preclasificada, venció a la alemana Andrea Petkovic 7-4, 6-0, en tanto la ucraniana no preclasificada; Lesia Tsurenko derrotó a la eslovaca Magdalena Rybarikova 6-2, 6-4.

El español, que busca ampliar su récord a; 11 títulos en Roland Garros, enfrentará en la cuarta ronda al alemán no preclasificado Maximilian Marterer en el primer partido; entre ambos.

Nadal ha ganado sus 16 duelos ante el francés. Enhebra 12 victorias en Roland Garros, donde no cae desde que; fue vencido por Novak Djokovic en los cuartos de final de 2015.

A sus 36 años, Seren, la flamante madre tuvo solo tres errores no forzados en el primer set y 12; en total. En un tramo ganó 12 puntos consecutivos en su servicio.

