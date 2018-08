Fetraelec: Falta de mantenimiento causó apagón en Caracas

Luisa Ortega Díaz expresó en una entrevista exclusiva al programa La Tarde de NTN24; “Renuncia, ¿Hasta cuándo haces sufrir a los venezolanos?, tienes los días contados”.

Asimismo, la fiscal destituida dijo que el presidente Maduro hace sufrir a los venezolanos “estas matando a todo los venezolanos”; y si no renuncia en muy corto plazo saldrá del poder.

Ortega aseguró que avanza en el juicio al jefe de Estado venezolano por corrupción con la empresa brasileña Odebrecht; negó que haya existido una reunión en Bogotá para frenar el proceso. “Que se diga eso me da tristeza, ese juicio se está haciendo porque yo lo he llevado a cabo”, expresó la ex fiscal.

“Yo trabajo día y noche para sacar a Maduro del poder, a Diosdado y a todos los malandros que le han robado a los venezolanos”, manifestó Ortega.

Para Luisa Ortega, hay que ir preparando la transición en Venezuela; “La salida está en la huelga o el paro general, por ahí está la salida, hay que preparar la transición”.

El país está parado, ya vemos cómo está el servicio eléctrico, el transporte, la educación, todo está parado. Ahora solo queda que la sociedad civil se ponga al frente de ese paro, dijo Ortega.

“Maduro me dijo que no dejaría el poder”

Además, la ex fiscal reveló que “Maduro me dijo que no dejaría el poder, aunque perdiera con los votos”; para Ortega esta acción no es democrática.

Asimismo, la fiscal destituida subrayó que posteriormente a la muerte de Chavez, pidió el acta de defunción y nunca le fue entregada. Asimismo, pidió la partida de nacimiento de Maduro, ante las dudas de que nació en Venezuela y también le fue negada.

