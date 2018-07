Dos estudiantes muertos en ataque policial a iglesia en Nicaragua (Video)

Dos estudiantes muertos y dos heridos en ataque policial contra iglesia en Nicaragua. Las víctimas eran estudiantes universitarios que estaban refugiados en una iglesia de Managua, informó el cardenal nicaragüense Leopoldo José Brenes.

“Desgraciadamente, dos jóvenes perdieron la vida; otros dos los herieron”, dijo en una rueda de prensa quien es también arzobispo de Managua. Ese fue el saldo que dejó un ataque armado perpetrado por un grupo de policías contra estudiantes universitarios.

“Para nosotros como Iglesia católica es lamentable y hemos dicho en muchas ocasiones que no queremos ni un muerto más”, agregó en referencia a la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, la más sangrienta desde la década de 1980.

These are the bullets that the Nicaraguan government forces are firing at the students inside the church. pic.twitter.com/QZbPmgssiS

El grupo de estudiantes nicaragüenses, símbolo de las protestas contra el presidente Ortega; se refugió en el templo en la noche del viernes después de que las fuerzas afines al gobierno asaltaran la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y salieron este sábado con la mediación del Episcopado.

Según los sacerdotes de la parroquia, uno de los jóvenes recibió un disparo en la cabeza durante lo que consideraron que fue “un feroz asalto” contra la iglesia ubicada al lado de la UNAN.

Los jóvenes los entregaron a sus familiares en el jardín trasero de la Catedral Metropolitana de Managua; con la presencia del cardenal Leopoldo José Brenes y el nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag; en medio de cánticos religiosos y el himno nacional nicaragüense.

“The pain is unbearable” says this medical student who was shot through the leg today and left on the ground for hours in the church because police wouldn’t let ambulances in to carry out wounded. pic.twitter.com/aSJLzKEg8c

— Joshua Partlow (@partlowj) July 14, 2018