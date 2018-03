Por comida protestaron habitantes de El Valle

Plan para que regresen los jóvenes depende de la renuncia de Maduro: Por Coromoto Álvarez.- De la renuncia de Nicolás Maduro y de su gabinete en pleno para que tal iniciativa redunde en beneficio de la reconstrucción del país, en un ambiente donde impere la pluralidad democrática que genere la confianza requerida para acabar con la tragedia nacional, la cual se caracteriza por el hambre y la miseria de la población que muere de mengua por falta de alimentos y medicinas, con pésimos servicios públicos y las empresas básicas en el suelo, depende la vuelta a la patria de millones de jóvenes venezolanos que necesitamos para el desarrollo y crecimiento de la economía, es la versión que teje el vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos, José Ignacio Casal.

Luego de establecer un parangón en su recorrido sobre la Venezuela de hoy y la de ayer, Casal apela a su experiencia profesional y a sus convicciones que le atraen en sus luchas por el restablecimiento del orden democrático, con el fin de responder a un planteo sugerido por el ministro del área comunicacional, Jorge Rodríguez, quien en intento fallido pretende entusiasmar a la juventud de la diáspora venezolana que con su talento y credenciales académicas, brilla en otras latitudes donde le dan valor a su meritocracia sin exigencia previa del carnet de la patria.

Con el destrozo de las empresas básicas de Guayana, donde late el corazón de la república, y la disminución cada vez más alarmante de Petróleos de Venezuela, empresa emblemática que tuvo renombre en la clasificación mundial, sin seguimiento ni inversiones posibles, los jóvenes no quieren regresar por ahora, pues sin empleos, sin salarios justos y el aparato productivo destruido con una hiperinflación indetenible que provoca quiebras y cierres de empresas en la agricultura, la ganadería, la industria y el comercio, nadie garantiza nada para un cambio de timón en las políticas públicas, apostilla este ex ministro de Fomento, ex presidente de Edelca, ex miembro del directorio de la Corporación Venezolana de Guayana, ex presidente de la Cámara de Industriales de Caracas, ex Senador y ex presidente de Miranda Ahorro y Préstamos.

Inmerso en el laberinto que acongoja a la nación, Casal denuncia el desastre de la agricultura y la explotación del oro al margen de la ley en el macizo guayanés, actividades signadas por la corrupción y la incompetencia de altos funcionarios cuestionados por la alta gerencia de expertos que tuvieron que marcharse y que aún permanecen en el país sin acceso a los planes que cambien el rumbo de una nación que aún puede salvarse con el concurso de sus mejores baluartes, entre ellos, obviamente, la juventud del éxodo que gracias a sus observaciones y protestas cabalgan por el mundo para dar a conocer, con lujo de detalles, lo que ocurre en la cuna del Libertador Simón Bolívar.

Casal categórico: Plan para que regresen los jóvenes depende de la renuncia de Maduro, es la respuesta del vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos, José Ignacio Casal, ante la oferta de Jorge Rodríguez.

No deje de leer: Embajada de EE.UU exige liberación inmediata de presos políticos venezolanos