Oscar D’León pidió a políticos no hacer más daño al país

El sonero del mundo, Oscar D’León, hizo un llamado a los políticos venezolanos a no hacer más daño al país con sus acciones. A pesar de que se mantuvo sin tomar partido por ninguna tendencia política pidió recuperar la Venezuela de otrora.

Este consagrado artista venezolano que actualmente se encuentra en Miami (Estados Unidos), analiza al país desde el extranjero desde donde cumple con numerosos compromisos a sus 46 años de carrera.

En opinión del salsero venezolano su país atraviesa una situación critica. Sin embargo, en su acostumbrada actitud de ver la vida de manera positiva, pidió a sus compatriotas mantener la fe en la resolución de los conflictos a través del entendimiento.

“Lo veo muy mal. Quiero que nos pongamos de acuerdo. Si nos unimos, podemos hacer las cosas mejor. Hay quienes dicen que no puedo identificarme, y no puedo hacerlo. El artista no debe. Solo tengo que pujar con mi corazón y mente para que el país vuelva a ser el de antes y que aparezca la solución a todos los problemas. Pido a los venezolanos que tengan fe, hacer las cosas unidos. Pido a los políticos que no le hagan más daño al país, que está en el piso”, manifestó durante una entrevista.

Oscar D’León también se refirió a su posible participación en las elecciones presidenciales del 20 de mayo, partiendo desde su derecho a ejercer el voto como ciudadano. Al respecto explicó que de continuar la situación actual no votará.

Sobre su presencia en el país dijo que se ha reducido a la atención a la casa, la oficina que mantiene en El Paraíso y a sus empleados. “En Venezuela no hay trabajo, se ha perdido. Lo que nos queda a mi familia y a mí es atender la casa que allá tenemos, la oficina en El Paraíso y los empleados. Eso es lo único que podemos hacer. De vez en cuando aparezco, doy una vuelta y regreso. De resto nada, porque el trabajo implica estar de un lado o del otro y no es conveniente para un artista identificarse con un grupo. Mi última presentación allá fue hace casi tres años”, recordó.

ACN/El Nacional

