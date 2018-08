Nacho prepara concierto en Venezuela

Emily Ratajkowski lució los bikinis de su marca durante unas vacaciones en Miami. La actriz fue capturada desprevenida en las playas de Miami; y ella, siempre desnuda, sorprendió con espectaculares bikinis, de su marca.

La modelo Emily Ratajkowski es considerada una de las mujeres más sensuales del mundo. Su esbelta figura y delicadas facciones la han llevado a ser protagonista de varias campañas publicitarias.

La modelo promociona su marca

Sin embargo, una de las que más le importa a la modelo y actriz; es ser la cara de su propia línea de vestidos de baño que en los últimos meses; se ha encargado de mostrar en sus redes sociales.

Ratajkowski fue captada mientras disfrutaba de unas vacaciones en Miami junto a su esposo, donde decidió lucir dos bikinis que mostraron algunas partes íntimas.

La actriz y modelo parece estar en su mejor momento; y es que en el plano personal, tras terminar su relación de tres años con Jeff Magid; se casó a finales de febrero con Sebastian Bear-McClard; en una boda que tomó por sorpresa a más de uno.

Emily Ratajkowski en pelotas rebota en las redes sociales

Se le podía ver cubriendo sus amplias posesiones con un brazo; mientras cruzaba las piernas, mientras estaba sentada en una silla. Sus trenzas morenas estaban gastadas en una parte media; ya que acentuaba su aspecto con maquillaje complementario.

Portadas calientes

La feminista Emily Ratajkowski sin pudor protagoniza portada caliente para revista que mayoritariamente leen las mujeres. La actriz y activista feminista Emily Ratajkowski volvió a seducir al mundo con nuevas fotografías que la muestran sin ningún pudor. Todo para la publicación en versión española de Vanity Fair.

La modelo, actriz y activista posó sin ropa en una tina, sobre una silla, mirándose al espejo y sentada en el suelo, siempre jugando, con la cámara bajo el lente del reconocido fotógrafo Norman Jean Roy.

¡Lo volvió a hacer! Reseñan las portadas, Emily Ratajkowski protagoniza candente portada. La actriz posó en pelotas para la versión española de Vanity Fair como ‘Dios la trajo al mundo’. Habló del feminismo y los escándalos de abusos sexuales.

En esta edición Emily habló del feminismo y se refirió a los escándalos sexuales que salpican a varias importantes figuras del mundo del espectáculo, en donde muchos de ellos han sido despedidos de sus propios emporios.

Esta no es la primera vez que la actriz y modelo posa desnuda para una publicación, pero ha sido bastante criticada al llamarse a sí misma feminista y exponerse así ante el mundo.

Más de la actriz y feminista

Como ya se ha vuelto costumbre, la modelo Emily Ratajkowski posó desnuda ahora para la portada de la revista Vanity Fair en su edición española. La joven de 26 años de edad compartió en su cuenta de Instagram las candentes fotografías, en donde aparece sin ropa, en una bañera y sobre un sillón.

Emily Ratajkowski sorprende con video de su ¡trasero!

La modelo, actriz y activista, como ella misma se define, estuvo bajo el lente de la cámara del reconocido fotógrafo Norman Jean Roy.

En la edición de este mes, Emily se abrió y habló del feminismo y se refirió a los escándalos sexuales que salpican a varias figuras del mundo del espectáculo. “Para luchar contra el machismo, debemos ser radicales, llegar a la raíz de los problemas.

El sexo no tiene que ser algo que las mujeres den y los hombres tomen. Veo muy positivo que ahora los hombres que han abusado de su posición tengan que rendir cuentas. En el mundo donde yo crecí esto no era así”, dijo.

En la entrevista para Vanity Fair, Ratajkowski también habló de sus próyectos futuros. Este año, la joven compartirá pantalla con la comediante Amy Schumwer para la cinta “I feel pretty”.

