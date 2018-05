Mataron a un recoge plástico de tres disparos en Tocuyito. Como Deivi Ortiz Torres, de 19 años, identificaron al joven que ultimaron de múltiples disparos en la parroquia Tocuyito del municipio Libertador.

Para el momento conversaba con un primo cerca de su residencia ubicada en el sector El Charal; carretera vieja del municipio Libertador.

Familiares de la víctima sostuvieron, que alrededor de las 8:00 de la noche del domingo; Deivi mantenía una charla con su primo en la calle, cerca de su vivienda. Al poco tiempo vieron que tres desconocidos caminaban en dirección hacia ellos; a lo que no le pusieron mucha atención.

No les pareció sospechoso ninguno de los sujetos porque ambos primos no tenían problemas con nadie ni con la justicia. No se percataron del peligro hasta que los desconocidos estuvieron cerca. De pronto los tres sujetos sacaron las armas de fuego que llevaban ocultas, y dispararon contra los primos en unas siete oportunidades.

Luego que mataron al recoge plástico los criminales huyeron

Los parientes dijeron que de tantos disparos, tres lograron impactar contra la humanidad de Deivi Ortiz Torres; mientras que su pariente resultó ileso. Luego que mataron al recoge plástico; los homicidas huyeron del lugar.

Los parientes de Deivi lo auxiliaron y lo trasladaron hasta la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), donde fue atendido; pero falleció ante la gravedad de las heridas.

La familia del joven sostuvo, que en el trayecto hacia la CHET, él les dijo que no conocía a ninguno de los sujetos que los atacaron a tiros a él y a su primo.

Deivi Ortiz Torres se ganaba la vida vendiendo plástico y barriendo en el Mercado de Mayoristas de Tocuyito. Ayudaba a su madre en la manutención de sus seis hermanos menores.

Lo mataron de tres disparos

Comisiones de Cicpc se trasladaron al lugar de los hechos para colectar evidencias que ayuden a esclarecer el homicidio de Ortiz Torres; a quien mataron de tres disparos.

ACN/@rubbol2006

No deje de leer: Mató a su expareja y luego se quitó la vida de un tiro