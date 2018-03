“Hay intentos de golpe de Estado” revela Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, pero aclara que “en Venezuela no puede haber un golpe de Estado, pero si hay intentos” y advirtió que la FANB respeta la Constitución y no se doblegará.

“Quiero transmitirle a los factores que propician y hablan de golpe de Estado que estamos en pleno siglo XXI y en 2018. Los golpes de Estado son cosas del pasado. Ahora, que desde el imperio estén tratando de mover las marionetas y tratando de calentar lo que es imposible, de calentar a las Fuerzas Armadas para propósitos oscuros. Les digo que eso no va a pasar de intentos, porque las Fuerzas Armadas están curadas, tienen suficiente madurez política”, declaró a medios oficialistas.

Padrino López advirtió que la FANB respeta la Constitución y no se doblegará.

Los colectivos armados exponen a la FANB, dice Padrino López

En Venezuela se habla que lideran dos gobiernos, el que comanda Nicolás Maduro y aquel que lidera el hampa. Los mismos ciudadanos saben que la Fuerza Armada Nacional (FAN) no es la única que porta armas, pues los que se hacen llamar colectivos que apoyan al Gobierno y según “defienden la patria”, también portan armamento. Un hecho que ante la nación “no está bien visto” y al parecer ante los ojos de Padrino López tampoco.

Según contó la periodista Sebastiana Barráez en Punto de Corte, el ministro para la Defensa Vladimir Padrino López, manifestó públicamente su rechazo a los que se hacen llamar “colectivos” que hacen vida en el 23 de Enero en la ciudad de Caracas. La razón de Padrino López respondería a la “exposición negativa” a la que fue sometida la Fuerza Armanda tras el homenaje hecho al líder del colectivo “Las Tres Raíces”, Heyker Vásquez, quien falleció durante la masacre del Junquito.

Militar detenido por supuesta traición estuvo casado con la esposa de Vielma Mora

Barráez señaló que, el líder del colectivo fue velado en un galpón cerca del Bloque 40 de la Zona F, una de las sedes del “Las Tres Raíces”. Los integrantes vestían ropas negras y exhibían armas largas. En las afueras estaban camionetas del FAES en acción de custodia y varios funcionarios de ese cuerpo policial. “La carroza fúnebre fue rodeada de motorizados con uniformes del FAES, y siguió a paso lento hasta el Cementerio del Este de Caracas”, refirió la periodista.

La gota que derramó el vaso

Esto habría sido el colmo para Padrino López quien no dudó en manifestar entre miembros del generalato, que dicha acción exponía a la Fuerza Armada. Barráez enfatizó que Padrino López no se equivocó en cuestionar este hecho, pues “según la Constitución, el monopolio de las armas en el país lo tiene la institución castrense, no civiles armados”.

Pero más allá de esto, Padrino López había sido motivado a cuestionar tales hechos a raíz de un video realizado durante los Ejercicios de Acción Defensiva Multidimensional Independencia 2018. Donde se vio al jefe del colectivo “La Piedrita”, Valentín Santana rodeado de hombres encapuchados y portando armas largas. Las muestras de afecto por la alcaldesa de Caracas, Ericka Farías o el ministro de Cultura Ernesto Villegas, no fue lo que más habría causado impacto, sino la “sumisión” por parte del Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral del Distrito Capital (Zodi), General de división (Ej) Fabio Enrique Zavarse.

Padrino López no le habría temblado el pulso para extender unas severas palabras en un tono molesto y aclarar la necesidad de cuidar la imagen de la Fuerza Armada. Según Barráez, Padrino López recibió el apoyo del generalato. “Padrino fue firme, hizo gala de su liderazgo entre sus generales y como respuesta recibió la solicitud de actuar con mano dura. Acordaron una primera advertencia a los colectivos y dependiendo de ello, acciones contundentes”, indicó la periodista.

“Hay intentos de golpes de estado” dice Padrino López, y también allanamientos a militares

Lo que dijo Padrino López

“He visto cómo algunas agrupaciones que se hacen llamar colectivos, blandiendo armas de guerra, con capuchas han mal interpretado el mensaje del empoderamiento del poder popular”, habría dicho el ministro de la Defensa. Pero además, ratificó que el término “colectivo” se había tergiversado al tiempo que indicó que no admitiría ningún grupo armado distinto a la Fuerza Armada, y que rechazaba “guerrilleros, paramilitar o como se llamaran” pues tendrán respuesta constitucional.

Como era de esperase Maduro no dijo ni pío, y los colectivos le respondieron a Padrino López, aseverando que para arrebatarlos “tendrían que exterminarlos si podían”. En resumidas cuentas, si el Gobierno de Maduro decide darle la espalda a Padrino López, demostraría su nulo interés por enfrentar a dichos grupos armados. Pero si resuelven apoyarlo, podría generar un clima hostil, poco conveniente para la situación que transita el país.

