Fedecámaras: No está claro anclaje de salario con Petro

Para el presidente de Fedecámaras Carabobo, Carlos Luis González, el Ejecutivo debe aclarar al sector productivo; de qué forma se efectuará el anclaje del salario al Petro.

De acuerdo al empresario en la alocución del presidente, Nicolás Maduro; no quedó claro el proceso, pese a que es una medida que tiene que ver con la macro y microeconomía.

“Los pagos al personal por jornada, no está claro cómo y en qué porcentaje se hará; si se toma como referencia el Petro”

Todavía no hay la aceptación o legitimidad necesaria o legal de esta moneda digital en el mercado internacional ni nacional. Esta criptomoneda está aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, (ANC) y no por la Asamblea Nacional (AN); “órgano legislativo autorizado por la Constitución, para hacer cambios en el sistema económico y la moneda venezolana que es el Bolívar”.

Este tipo de medida, según el empresario tiene carencia legal. Igualmente planteó la necesidad de que se defina en qué cantidad se hará el pago por jornada ó al mes.

“Según el Gobierno esta criptomoneda tiene como marco de soporte, el precio de un barril de petróleo; es decir que cada trabajador tendrá como sueldo base $60 dólares al mes. No se ha determinado si será un porcentaje de ese valor”.

Tampoco se informó la tasa que se fijará, que hasta el momento tiene un marcador oficial de la remesa; que a la fecha supera los cuatro millones de bolívares por dólar.

Se dificulta situación empresarial

Ante tantas interrogantes existentes con las nuevas medidas, González; aseguró que este tipo de decisiones dificulta la actividad empresarial.

El representante de Fedecámaras Carabobo, propuso Ejecutivo rectificar las medidas y tomar acciones tradicionales entre ellas: la reducción del gasto fiscal; disminución de emisión de billetes sin respaldo y liberación del sistema cambiarlo, De esta forma bajará la hiperinflación y se reactivará el sector manufacturero.

