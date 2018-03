Comienza la carrera para educar sobre nuevo cono monetario

El anuncio de la reconversión monetaria con el que se eliminarán tres ceros al bolívar es necesaria pero será insuficiente, si no se acompaña con drásticos cambios económicos en el país, explicó el presidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra.

En una entrevista en Unión Radio, el economista reiteró que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro debe modificar las reglas del juego en economía si de verdad desea salir de la crisis que mantiene a la nación en recesión. “En el país urge un cambio de modelo económico y no una reconversión monetaria”, insistió el parlamentario.

El diputado dijo que el problema central es la hiperinflación que se vive en Venezuela por lo que restarle tres ceros al bolívar no solventará el problema de fondo. “Ojalá que eso no sea un nuevo fracaso como pasó con aquella idea de sacar de circulación el billete de 100 bolívares, ojalá que no lleguemos a eso si la medida es quitarle tres ceros a la moneda; creo que esto va a ser totalmente insuficiente, porque la inflación sigue”.

El presidente Nicolás Maduro anunció que desde el 4 de junio entrará en vigencia un nuevo cono monetario con el que se eliminarán tres ceros a la moneda nacional, además informó sobre el uso del petro en la comercialización bienes y servicios con la creación de cuatro zonas económicas conformadas en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta; archipiélago de Los Roques, la península de Paraguaná, en Falcón y el eje fronterizo Ureña San Antonio, estado Táchira.

Con estos anuncios el Ejecutivo nacional busca estabilizar la economía de la nación que desde se ha deteriorado desde hace varios años, situación que ha conducido a la emigración de más de 1.5 millones de venezolanos en los últimos tres años de acuerdo con cifras del vicesecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri.

ACN

