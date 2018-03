Debate permanente sobre lo que había antes del Big Bang

Debate permanente sobre que había antes del Big Bang: Por Francisco Mayorga.- Para tratar de enmendar el galimatías del Génesis, se han formulado las más variadas hipótesis que entremezclan mitologías sumerio acadio, asirio-babilónico y hebreas, así como pasadas y modernas teorías de científicos, físicos, astrónomos y cosmólogos. En el debate está en boga el más reciente planteamiento del físico Stephen Hawking, quien habla de un universo finito pero sin fronteras y lo explica de esta manera: “No hay nada al sur del Polo Sur, así que no había nada antes del Big Bang”.

Los expertos, como el físico Stephen Hawking, han buscado resolver el enigma que no deja descansar a las mentes más eminentes en la materia, más allá de una explicación teológica, “como Dios, que sólo complacería a los religiosos”, señalan con desdén los incrédulos, el debate.

La ciencia en general acepta la teoría del Big Bang: ese momento, hace unos 13.800 millones de años en el que una gran explosión lanzó en todas las direcciones toda la materia que hay y puso a andar el tiempo en un universo que continúa expandiéndose.

Es una de una diversidad de teorías, pero ninguna tiene el suficiente soporte científico para probar que esa sea la verdad y si no había nada sólo queda Dios…

A mi modo particular de ver las cosas, el génesis, Big Bang, o como quieran llamarlo en el debate, sólo puede ser explicado desde el punto de vista de la teología. Los científicos concluyen en que antes “no había nada” y yo estoy de acuerdo, pero ahí empezó todo…

Es una de una diversidad de teorías, pero ninguna tiene el suficiente soporte científico para probar que esa sea la verdad “y si no había nada sólo queda Dios…” señala el cronista.

Génesis

Dios despertó de repente y un largo bostezo llenó de una tenue neblina cristalina, toda una franja de la inmensidad. Había dormido tal vez unos cien mil años, desde la revuelta de los ángeles a consecuencia de su intención de darle a su creación más poder del que necesitaban y otorgarles cierto parecido a su todopoderoso don de crear situaciones… No les quitó la condición de inmortales con las que habían sido creados, pero los hizo susceptibles de un congelamiento temporal, si eran atrapados generando el mal o seduciendo a otros con su estigma. Esta situación desató una guerra que no terminaría nunca, entre los leales y los rebeldes, entre el bien y el mal. Para castigar a los malos los hizo infértiles, no podían reproducirse entre sí y siempre serían irreales y engañosos sus artes de seducción. Los buenos, de la misma especie, tampoco podían engendrar.

No estaba contento, mientras dormía, su espíritu inmanente imaginó un mundo que se dispuso a crear y como fuera de Él todo era oscuridad, decidió darle luz… y la luz se hizo… era el primer día.

El desdén de los cronistas cuando dicen que “más allá de una explicación teológica como “Dios”, que satisfaría a los religiosos, los expertos han buscado resolver el enigma que no deja descansar a las mentes más eminentes en la materia”

Entre esas mente brillantes está la del físico Stephen Hawking, quien habla de un universo finito pero sin fronteras y lo explica de esta manera: “No hay nada al sur del Polo Sur, así que no había nada antes del Big Bang”

¿Existió algo antes del comienzo de todo?… sólo Dios…

La teoría del Big Bang es aceptada, en general por la ciencia : ese momento, hace unos 13.800 millones de años en el que una gran explosión lanzó en todas las direcciones toda la materia que hay y puso a andar el tiempo en un universo que continúa expandiéndose.

Todos nosotros podemos tener dificultad para entender de manera racional cómo un diminuto punto, más pequeño que un átomo, contuvo una densidad y energía inimaginables de las cuales brotó todo lo que existe, más difícil aún resulta entender qué hubo antes de ese Big Bang.

No obstante, el conocido físico teórico, cosmólogo y autor británico Stephen Hawking ha hecho el intento recientemente para formular una explicación inteligible para nosotros los mortales.

En los EE UU, el astrofísico estadounidense Neil deGrasse Tyson le preguntó directamente a Hawking, en un programa para la televisión estadounidense “¿Qué hubo antes del Big Bang?”

La opinión del científico británico es que lo que existía antes de esa gran explosión era… básicamente… nada. Con eso no quiso decir que no había materia ni antimateria.

A lo que se refiere es que nada de lo que pudo existir antes del comienzo del universo, tal cual lo conocemos, tiene algo que ver con lo que vino después.

De manera que todo lo que existía no puede estar contemplado en ninguna teoría que formulemos para explicar nuestras observaciones.

Para Hawking, en el momento del Big Bang, el universo era una singularidad, un momento en el que todas las leyes de la física dejarían de aplicar.

Así que el universo evolucionó independientemente de lo que había antes. Hasta la cantidad de materia en el Universo puede ser diferente a lo que hubo antes porque la Ley de la Conservación de la Materia no aplicaría al momento del Big Bang.

“De acuerdo a la teoría de relatividad general de Einstein, el espacio y el tiempo juntos conforman un continuo de espacio-tiempo o variación, que no es plano sino curvo por la materia y energía que contiene”, dijo Hawking en el programa.

El físico dijo “Yo adopto un enfoque euclidiano (tridimensional) a la gravedad cuántica para describir el inicio del Universo”. Y siguió “En este, el tiempo real y ordinario es reemplazado por el tiempo imaginario, que se comporta como una cuarta dimensión del espacio”.

“En la interpretación euclidiana, la historia del universo en tiempo imaginario es una superficie curva en cuarta dimensión, como la superficie de la Tierra pero con dos dimensiones adicionales”.

La forma de explicar esto es imaginarnos que estamos cerca del Polo Sur, por ejemplo. Si caminamos un poco hacia el sur, finalmente llegaremos hasta el polo pero, una vez allí, ya no podremos seguir más hacia el sur.

Las reglas de dirección y orientación que nos guían normalmente en la Tierra no aplican.

“No hay nada al sur del Polo Sur, así que no había nada antes del Big Bang”, dijo el físico Hawking.

Y estas conclusiones se ajustan a la condición “sin fronteras” del Universo que el profesor Stephen Hawking formuló en colaboración con James Hartle, de la Universidad de California en Santa Bárbara.

El continuo de espacio-tiempo es una superficie cerrada sin fin, como la superficie de la Tierra, sobre la cual podemos seguir caminando eternamente sin caernos de esta, señalan c ientíficos en palabras cotidianas.

…Es decir, sólo queda Dios con su poder.

ACN/fm

No deje de leer: Detenidos en Cuba y luego deportados los ex presidente Pastrana y Quiroga