¡Contra las cuerdas! Venezuela Sub-20 perdió y se aleja de Polonia

Contras las cuerdas y fuera de los puestos del Mundial Sub-20 de Polonia está Venezuela al perder por segunda fecha consecutiva en el Hexagonal Final del Sudamericano y esta vez ante Colombia 2-0 que ahora se metió en la “papa” a falta de una fecha de la conclusión de certamen.

El estadio “El Teniente” de Rancagua fue testigo también del triunfo argentino ante Uruguay (2-1) que le dio el boleto a la cita europea, la eliminación de Brasil tras empatar (0-0) contra Ecuador que quedó a un paso del objetivo.

Se acordó de anotar

No marcaba desde la última fecha de la la fase de grupo, cuando venció a Chile 1-0 y comenzó la penúltima fecha con apenas un punto, pues ahora anotó en par de ocasiones, el primero a a la cuenta de Andrés Reyes (27′) y liquidó Ivan Angulo (57′).

Una errática Vinotinto, con pocas ideas, al igual que en la caída ante Argentina se enfrentó a un once cafetero que sabía que no tenía mañana, pues si los delanteros no marcan aparecen otros y fue el central Reyes quien la metió para el 1-0.

Liquidó en el segundo

Para la etapa complementaría llegó la segunda diana neogranadina, ahora fue Angulo a los 57, que dejó contra las cuerdas al combinado de Rafael Dudamel.

A los 83′ se complicaron más las cosas, con la expulsión con roja directa de Jan Hurtado, que ahora deja a Venezuela dependiente de otros, que incluye a Colombia, que lo empató en puntos,con cuatro, pero ahora está por encima y cuarta, en puesto que da boleto al certamen europeo.

Contra las cuerdas y dependiendo

La última fecha se disputará el domingo y una Venezuela contra las cuerdas cerrará el Sudamericano el domingo (9:10 pm) cuando se mida a Ecuador.

Las posibilidades de llegar por segundo mundial hilo depende de lo que pueda pasar más temprano. Con un -3 de saldo, pues estará ligando un empate de Colombia frente a la celeste, pero debe vencer a los meridionales.

La otra es golear a Ecuador para saldar el defícit y eso podría dar hasta un cuádruple empate, si los cafeteros doblega a Uruguay.

Ficha técnica

Venezuela (0): Carlos Olses; Pablo Bonilla, Miguel Navarro, Christian Makoun, Ignacio Anzola; Rommell Ibarra (Jorge Echeverría, 55′), Cristian Cásseres (Júnior Paredes, 79′), Jorge Yriarte; Jesús Vargas (Brayan Palmezano, 54′), Samuel Sosa y Jan Hurtado. DT. Rafael Dudamel.

Colombia (2): Kevin Mier; Carlos Cuesta (Carlos Romaña, 46′), Andrés Reyes, Hayen Palacios, Brayan Vera; Andrés Balanta, Jaime Alvarado, Iván Angulo, Yeiler Goez, Johan Carbonero (Fabio Delgado, 79′); y Luis Sandoval (Jader Valencia, 71′). DT. Arturo Reyes.

Goles: Andrés Reyes (27′) e Iván Angulo (57′).

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay). Expulsados: Jan Hurtado (830) y Brayan Vera (90+3′). Amonestados: Ibarra, Carbonero y Reyes. Escenario: Estadio El Teniente, Rancagua.

Argentina única clasificada

Otro que comenzó con dudas, pues fue el primero en sellar su ticket a Polonia, Nos referimos a Argentina, que ganó por segunda fecha al hilo, ahora a expensas de Uruguay 2-1, en otro Clásico de La Plata.

Nicolás Schiappacasse.90+4) anotó la diana que le dio el triunfo a la albiceleste. Antes había empatado su compañero Gonzalo Maroni (46′). Antes había marcado en charrúa Aníbal Moreno (25′).

Argentina se medirá el domingo a Brasil (6:50 pm), este último casi eliminado, el empatar contra los ecuatorianos (0-0) y querrá lograr la corona.

Ecuador más cerca

Dividir contra los amazónicos (0-0) dejó a Ecuador a las puertas del Mundial, al sumar su séptimo punto y un empate el domingo frente a Venezuela lo mete a la cita. También un resultado adverso de los colombianos más temprano sería suficiente.

Así marcha el Hexagonal Final

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif Argentina (+) 9 4 3 0 1 7 3 4 7 4 2 1 1 6 5 1 7 4 2 1 1 3 2 1 4 4 1 1 2 2 2 0 Venezuela 4 4 1 1 2 3 6 -3 2 4 0 2 2 2 5 -3

(+): Clasificado al Mundial

Goleadores

Jugador Selección Leonardo Campana 4 Nicolás Schiappacasse 4 Adolfo Gaich 3 Jordan Rezabala 3 Alexander Alvarado 3 Maximiliano Romero 2 Gonzalo Maroni 2 Lincoln Corrêa dos Santos 2 Rodrygo Goes 2 Agustín Dávila 2 Jan Hurtado 2 Samuel Sosa 2 Jesús Vargas 2

Última fecha

Domingo 10-02

4:30 pm. Colombia vs. Uruguay

6:50 pm. Brasil vs. Argentina

9:10 pm. Venezuela vs. Ecuador

