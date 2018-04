Brasil no le dio chance a la Vinotinto en Copa América

Todo está listo para el inicio de la temporada 2018 del racquetball en nuestro país y Valencia, estado Carabobo, será el escenario para la primera válida del Campeonato Nacional de la disciplina. Desde este jueves 12 de abril y hasta el domingo 15, las instalaciones del Country Club de Valencia y del Club Internacional de Guataparo albergarán todas las emociones de este interesante deporte.

Con aproximadamente 100 atletas, de diversas localidades y edades de Venezuela, arrancará en la “tierra de lo posible” la campaña del presente año. Esta información la dio a conocer Migdalia Freites, quien es la coordinadora nacional de eventos de la Federación Venezolana de Racquetball.

“Esta primera válida nos servirá para obtener a los chicos y equipos que nos representarán en los XI Juegos Suramericanos de Cochabamba, también para los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, así como el Mundial Adulto en Estados Unidos y el Mundial Junior; todos estos eventos pautados para este 2018”, expresó la ejecutiva.

El racquetball es un deporte reconocido por el Comité Olímpico Internacional. Tiene similitudes al squash, ya que también se practica en una pista totalmente cerrada, con cuatro paredes y un techo. Los jugadores utilizan raquetas de cabeza ancha para golpear una pelota de goma.

La esférica no deberá tocar el suelo antes de llegar a la pared delantera y el objetivo del juego es efectuar un saque o golpear la pelota de forma que el adversario no pueda devolverla correctamente. Esta pelota de goma no puede rebotar más de una vez en el suelo.

Para este evento los estados Aragua, Anzoátegui, Falcón, Miranda, Lara, Táchira y Carabobo serán los representantes y habrá hasta 10 categorías para competir. “Las actividades contemplan las categorías A, B, C, D, novatos, femenino, dobles open, dobles C/D, master para mayores a los 50 años, infantil y junior hasta los 18”, precisó Freites.

Asimismo, Freites también informó que Valencia es un lugar idóneo para arrancar con la temporada 2018. Sus instalaciones poseen unas condiciones óptimas y muchos de sus atletas tienen facilidades para desenvolverse y trasladarse en dicho estado.

La acción arranca este jueves pasadas las 6:00 de la tarde. El viernes también se iniciará a esa hora con cierre a las 9:00 de la noche. Ya para el sábado habrá actividad durante todo el día y el domingo se realizarán las ceremonias de premiaciones. Para mayor información pueden consultar nuestro portal de Instagram (@racquetballvenezuelaoficial) donde están publicados todos los detalles del evento.

Con información de Nota de Prensa | ACN