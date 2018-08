125 cortes eléctricos se han registrado en Carabobo

Desde el miércoles 22 de agosto hasta el domingo 26, se han registrado en el estado Carabobo 125 cortes eléctricos.

La cifra la suministró, el dirigente Argenis “Goto” Ecarri, quien calificó de preocupante la situación alegando que la crisis en los servicios públicos es evidente tanto en Valencia como en la entidad.

Ecarri manifestó su molestia por la manera irresponsable como el gobierno de Carabobo y el ayuntamiento de la ciudad capital; permiten el desastre.

Las fallas, según el dirigente no solo se observa en el tema eléctrico, sino también en el servicio de agua potable en diversos sectores de Valencia y Carabobo, sin que ninguna autoridad regional o municipal se haya atrevido a dar la cara a los ciudadanos.

“El Draculismo se impone en la entidad, no sabemos si el fanatismo del primer mandatario regional; por el sanguinario Conde Drácula, va directamente ligado a la idea de llevar a nuestro estado hacia el oscurantismo y la miseria. Digo esto, porque no podemos entender como un señor, que supuestamente tiene aspiraciones presidenciales; no se preocupa por solucionar problemas como la falta de agua, electricidad y aseo; ni siquiera en los alrededores de su vivienda”.

Sin electricidad avenidas

Destacó que las calles, casas y avenidas sin electricidad; solo favorecen a la delincuencia y perjudica notablemente a los vecinos.

Si a esta situación le sumamos que tampoco Hidrocentro, ni las alcaldías cumplen con sus funciones; simplemente estamos ante un abandono de funciones de los gobernantes de turno.

Ecarri exhortó al Gobernador y al Alcalde de Valencia, a que convoquen a los representantes de las comunidades a sus despachos; para que les expliquen el ¿Por qué? de esta catástrofe y dejen los shows y las selfies para después de que hayan cumplido con su deber.

ACN/NP

