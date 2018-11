River y Boca tendrán que medirse este domingo (4:00 pm), decidió Conmebol, conjuntamente con ambas partes, pero más tarde, según medios argentinos, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, clausuró el estadio Monumental, pero luego de ese partido.

La llamada “Final del Siglo” se convirtió en la “pesadilla” porque la primera suspensión fue el sábado hace 15 días, pero por el mal tiempo que azotó el estadio La Bombonera.

Ahora la violencia se hizo presente para también suspender, ahora con la presencia hasta del presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, luego del ataque que recibió el autobús que trasladaba al equipo xeneize.

Pablo Pérez el más afectado

Varios jugadores salieron lesionados, tras estallarse los vidrios del transporte, siendo el más afectado el el capitán de Boca, Pablo Pérez, quien sufrió una lesión en el ojo tras la agresión.

“Esto tenía que ser una fiesta y parecía que veníamos a la guerra. Tengo lastimado el oojo, pero me siento bien” soltó el mediocampista a los periodistas presentes, reseñó Efe.

¡EL RECUENTO DE LO QUE SUCEDIÓ EN BUENOS AIRES! #LUP Así fue como se tomó la decisión de suspender la final de vuelta de la #LibertadoresxFOX entre River Plate y Boca Juniors. pic.twitter.com/c4bcuR32qT — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 25, 2018

Conmebol: “Pacto de caballeros”

Aunque se había dicho que el juego comenzaría a las 19:00 horas locales (6:00 pm, Venezuela), información que soltaron por los parlantes del estadio Monumental totalmente repleto, los aficionados que tenían en la espera, recibieron otro mensaje, que el partido fue suspendido para las 17:00 del domingo.

Según Alejandro Rodríguez, presidente de la Conmebol el partido que definirá el campeón de la Copa Libertadores 2018 se disputará mañana (4:00 pm, hora venezolana) tras el “pacto de caballeros”.

“Un equipo no puede jugar y el otro no quiere ganar en estas condiciones. Esto es fútbol y no una guerra. Se llegó a esta decisión luego de un acuerdo entre ambos clubes” agregó el alto dirigente paraguayo.

“Las tres partes junto con Conmebol llegamos a esta determinación y el encuentro se disputará mañana a las 17 con público”, dijo el dirigente.

Tevez y Benedetto pidieron que la Copa se la den a River

“Que le den la Copa a River que tiene tanto peso en la Conmebol”, gritó Benedetto al retirarse del Monumental.

Luego Tevez repitió lo mismo a la prensa y añadió: “Lo que ha hecho la Conmebol es una vergüenza. Lo dice Carlos Tevez persona, no jugador de Boca. Nos obligaban a jugar”.

“La Conmebol con nosotros se portó muy mal. Que le den la Copa a River, si siempre hacen lo que quieren”, insistió.

Detenidos por los incidentes

Al menos 29 personas fueron detenidas este sábado por los incidentes que se registran en los alrededores del estadio Monumental, que llevaron a aplazar al domingo el decisivo partido de la final de la Copa Liberadores entre River Plate y Boca Juniors.

Investigan mujer que pone pirotecnia a niña

La Justicia busca identificar a una mujer a la que se ve en un vídeo poner elementos pirotécnicos a una niña para supuestamente meterlos al estadio donde se iba a jugar la final de Libertadores, que fue aplazada por las heridas sufridas por jugadores de Boca tras ser agredidos por hinchas de River.

En el punto de mira está ahora buscar a una mujer que aparece en un vídeo, viralizado en redes sociales, en el que se la ve de espaldas usando cinta adhesiva para llenar el torso de una pequeña hincha con pirotecnia, rodeada de seguidores con camisetas de River.

Se jugara con público y estadio clausurado

Otras fuentes dijeron que el partido al final no se disputó a la hora que dijo la Conmebol (19:00 hora local) de este sábado, porque la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de Buenos Aires determinó la clausura preventiva del estadio de River Plate.

Según el informe de AGC “por un exceso de capacidad y el bloqueo de las salidas de emergencia en el partido que se iba a celebrar esta tarde frente a Boca Juniors y que quedó aplazado a este domingo”.

Según informaron a Efe fuentes de la AGC, River Plate deberá presentarse en la Dirección General de Infracciones para solicitar el levantamiento de la clausura y que se pueda finalmente jugar mañana, pero antes tendrá que pagar una multa.

La AGC, que se encarga de velar por la seguridad del estadio, no detalló la cuantía de la multa, pero la ley determina que va de 6.800 unidades fijas (121.000 pesos, 3.200 dólares) a 34.000 (607.000 pesos, 16.000 dólares). El juego se disputará con público.

Reportan robos de entradas

Tras el anuncio por el altavoz de la suspensión del juego para este domingo, también se le recordó a los aficionados que la única forma de entrada al estadio sería el talón del ticket.

Eso generó otro incidente en las afueras del estadio, motivado a que vándalos atacaron a las fanáticos que salían del recinto, solo con la intención de robarles la boleta.

