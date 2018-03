“Nuevo sueldo en Pdvsa no alcanza ni para dos huevos” dicen sus trabajadores: La reciente firma del nuevo contrato colectivo de los trabajadores de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) no agradó a la mayoría de la nómina de esa empresa y así lo afirmó el director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), Eudis Girot, quien no dudó en señalar que “todos están molestos y decepcionados.

Este último anuncio ha causado gran indignación en el sector petrolero. Los trabajadores consideran que es una burla, una estafa”. Girot afirma que trabajadores no están contentos con aumento salarial.

Según indicó, en el nuevo convenio se estableció un incremento del salario, el cual paso de Bs 20 mil a Bs 59 mil diarios, es decir que el ajuste fue de sólo Bs 39 mil bolívares.

“Con eso no se puede comprar nada. Ese nuevo sueldo en Pdvsa no alcanza ni para dos huevos. Lo peor es que este aumento regirá por los próximos dos años. En total, nos incrementaron 180%, pero si sacas la cuenta de lo que ganaremos al mes, verás que sigue siendo un salario miserable, de hambre”.

Sobre el bono de alimentación, también se mostró indignado, pues indicó que no sufrió ningún ajuste. “La Tarjeta Electrónica de Alimentación (TEA) sigue en un millón 600 mil bolívares, no hubo aumento y esto contraviene la Constitución, la cual establece que los beneficios deben ser progresivos”, acotó.

Ante esta situación, Girot anunció que recogerán firmas para desconocer los acuerdos de esta nueva convención colectiva, la cual fue dada a conocer, recientemente, por el presidente de la Futpv, Wills Rangel.

Explicó que este proceso se llevará a cabo en todas las sedes de Pdvsa y se extenderá hasta la próxima semana.

Las rúbricas serán consignadas en Caracas ante el Ministerio de Trabajo, la Fiscalía, la Contraloría, Defensoría y la directiva de Pdvsa.

A través de una planilla el trabajador responderá si desconoce o no, tanto al presidente de la Futpv, Wills Rangel, como al nuevo contrato.

“Wills Rangel debe ser destituido de la directiva de Pdvsa y de la presidencia de la Futpv, pues utilizó esos cargos para llenarse de privilegios. Es el culpable de esta tragedia y de los salarios de hambre, destruyó el contrato colectivo y colocó a los trabajadores y su familia al abismo de la miseria”, señaló Girot.

Sin facultad

Rosario Ríos, miembro del Sindicato Petrolero de Puerto La Cruz, aseguró que Rangel no tiene facultad para discutir ni para aprobar ningún contrato colectivo, pues su período como presidente de la Futpv está vencido desde 2014 y no ha habido elecciones. Afirmó que según la ley él está “inhabilitado”.

ACN/ET

