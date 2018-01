Mario Lisson es uno de pocos beisbolistas que siempre será recordado por la afición magallanera. Este domingo, en una rueda de prensa ofrecida en el José Bernardo Pérez de Valencia, el experimentado jugador ununció que no jugará más béisbol profesional después de culminar la presente temporada.

Lisson, de 34 años, en 11 años de carrera vistió los uniformes de los Leones del Caracas, Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes, y en su trayectoria ha dejado un promedio de .250, con 400 imparables, 70 cuadrangulares, 275 carreras impulsadas y tres títulos de campeón.

Pero fue con los turcos donde se convertiría en leyenda. Lisson, junto a Richard Hidalgo, son los únicos peloteros de La Nave en llegar a las cifras de 50 jonrones y 200 carreras remolcadas de por vida.

El jugador negó que su decisión de dar un paso al costado se deba a sus estudios. Lisson cursa una carrera universitaria via online y afirmó que esa no es la razón para decirle adiós al béisbol profesional.

El toletero indicó que todo lo pensará con más calma cuando acabe esta temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), en la que Magallanes se encuentra en una situación complicada en la semifinal ante Cardenales de Lara con la serie dos a cero en contra.

”Tengo una oferta que tiene que ver con béisbol que no quisiera rechazar. Además, mi cuerpo no es el mismo y por esa razón considero que este es el momento indicado para despedirme”, expresó Lisson. ”Reitero, mis estudios universitarios no tienen nada que ver en esto”.

Publicado por José Quintero