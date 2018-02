800 empleados en la CHET han abandonado sus puestos de trabajo

El dirigente político Armando Amengual, considera que con la decisión que han tomado los principales partidos de la oposición de no participar en los comicios presidenciales, es importante llamar a la verdadera unidad.

El opositor hizo una serie de consideraciones sobre el tema electoral ante la decisión de los principales partidos de la MUD de no participar en las elecciones previstas para el próximo 22 de abril.

A su juicio, decir que esto es dictadura no resuelve el problema, el tema es cómo se lucha para sacarla.

“La decisión de no participar en las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril, debe estar acompañada de un plan de acción real para lograr la restitución de condiciones electorales y no repetir los errores del pasado, cuando se dejó de asistir a los comicios, sin que esto generara ninguna consecuencia, distinta al despecho y desanimo colectivo”.

“Ante este camino que han tomado los principales partidos de oposición, es importante llamar a la verdadera unidad, La decisión de no participar debe ser unánime, pero debe estar acompañada de acciones concretas, a través de un plan que tiene que ser presentado al país de inmediato”, ratificó Amengual.

“Los venezolanos no pueden seguir sin rumbo, con la incertidumbre de una oposición en silencio o un liderazgo, si es que lo hay, sin planes claros”.

Recordó las decisiones tomadas en el pasado reciente, en comicios como los de la Asamblea Nacional en 2005, así como las municipales de 2017, cuando a su juicio, no hubo un plan real que acompañara en paralelo la decisión de abstenerse.

“Decir simplemente que esto es dictadura, y que no vamos a legitimar a Maduro no resuelve por sí solo el problema. El tema está en cómo se lucha para sacar al Gobierno y cómo acompañamos la decisión de no participar”.

Hizo referencia al apoyo internacional y lo que han hecho de manera que acompañen una propuesta nacional.

En su opinión, la lucha debe estar centrada en generar condiciones que le devuelvan la confianza a los venezolanos, por lo que es necesario que todos se activen y sean protagonista de una nueva historia.

Marlene Piña Acosta/ACN

