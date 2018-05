Diálogo y diplomacia por la Paz: Por Jesús Santander.- Visión y Opinión/Luego de la victoria electoral del Presidente Nicolás Maduro, el pasado 20 de Mayo, el panorama político internacional cambió, sobre todo en lo que tiene que ver con las Relaciones Diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos y Venezuela y los países vecinos.

La Diplomacia juega un papel fundamental para establecer alianzas y acuerdos que permitan la cooperación de igual a igual en diferentes tópicos, principalmente en el tema económico.

Para nadie es un secreto que el Gobierno de los Estados Unidos de América mantiene un bloqueo criminal contra nuestra patria, promovido lamentablemente por factores internos de la política venezolana, los cuales, imposibilitados de lograr mayoría, por la misma esencia de la oposición; resumida, sin liderazgo y agenda, a los intereses de las grandes masas, buscan en los años del norte, imposibilitar al pueblo venezolano el acceso a medicinas, alimentos y otros bienes y servicios importados.

La política del bloqueo

La política del bloqueo, o la asfixia económica aplicada por el gobierno de los EUA, está llegando a su fin, las elecciones presidenciales del 20 de Mayo, demostraron que la mayoría del pueblo apoya al gobierno de Nicolás Maduro, que las tesis suministradas por los apátridas de Julio Borges, Luis Florido, Antonio Ledezma y otros, son falsas.

La oposición no domina ni mueve más gente que el chavismo; es una fuerza mermada, sin plan de gobierno alterno, que se deshace en el tiempo, por eso la estruendosa derrota que le propinó Maduro el pasado 20 de mayo.

Los enemigos de Venezuela piden mayor bloqueo e intervención militar. Hay dos escenarios, el primero por Colombia, desmontado por un proceso electoral donde la derecha neogranadina dominante, ha quedado deslegitimada ante su pueblo y le impide a Juan Manuel Santos actuar.

El otro escenario es el bloqueo petrolero, eso le impediría al país el ingreso de divisas para comprar lo necesario en medicinas y alimentos. Los principales adversarios a este bloqueo, son las mismas refinerías norteamericanas que dijeron, “no es para tanto Mr. Trump, bájele dos”. La intermediación, además, de un grupo de parlamentarios de EUA, cuya relación lleva el grupo de Boston, liderado por el Presidente Nicolás Maduro, Rafael Lacava y Pedro Díaz Blum, estos dos últimos ya viajaron a los Estados Unidos.

Además han recibido a Senadores, el último de ellos Bob Corker, nada más y nada menos presidente de la Comisión de Política exterior del Senado. el grupo de Boston también fue el responsable de la entrega del detenido norteamericano Joshua Holt, al mismísimo presidente Donald Trump, eso le generó dolores sin precedentes a los enemigos de Venezuela, quienes hasta se molestaron con la liberación del mormón casado con una venezolana.

Es un hecho que a Venezuela la ven con otros ojos, hay un pueblo que respalda mayoritariamente al gobierno de Nicolás Maduro. A sus enemigos se les hará cuesta arriba seguir bloqueando, y menos aún pretender intervenir militarmente a nuestro país. Después del 20 de Mayo la realidad es otra, la oposición debe dedicarse a recuperar la credibilidad de un pueblo que creyó en ellos y al cual defraudaron.

De todo un poco

.- Miguel Cocchiola exige a los abstencionistas de Carabobo que digan cuál es la ruta: En tono de cría, el ex alcalde de Valencia y dirigente de la MUD, Miguel Cocchiola le exigió a los dirigentes que llamaron a la abstención el pasado 20 de Mayo, a darle la cara al país y a presentar la nueva ruta de acción, cosa que no han hecho y estoy seguro no harán, manifestó Cocchiola en una reflexión que compartió a través de los grupos al cual pertenece, yo pregunto, ¿será que Cocchiola tendrá razón?

.- Lacava se metió en el corazón de los universitarios: Ante la Ignominia y el abandono en que las autoridades de la UC dejaron a sus estudiantes, trabajadores y obreros, el gobernador de Carabobo fue llamado a suplir esta falta de liderazgo y compromiso de las autoridades vitalicias. Es por eso que, pese al cierre técnico de la UC, los estudiantes que quieren estudiar, pasaron por encima de Jessy Divo, Villarroel y Pablo Aure y consiguieron el apoyo de Rafael Lacava, por ejemplo, para colocarle electricidad a la facultad de Bioanalisis, llevar seguridad a todo el Campus Bárbula, limpiar y desmalezar la ignominia de las autoridades. Por cierto, profesora Divo, ¿dónde están los recursos que maneja la Universidad?

