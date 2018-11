Águilas inmortales y santificadas por la Virgen de La Chinita

Águilas inmortales. El 18 de noviembre, en el Día de La Chinita, se realizó en las instalaciones del Museo del Beisbol Zuliano, la primera exaltación correspondiente al Salón de la Fama de la pelota zuliana, donde fueron develadas las placa de 15 zulianos cuyos nombres también se encuentran en el salón de los inmortales del beisbol venezolano.

La ceremonia contó con la conducción de María Sumoza “Goya”, que además de locutora y publicista fue “Agui” en los inicios de la mascota rapaz.

Giambero Urdaneta, presidente del museo se refirió a la importancia del estado Zulia en el desarrollo del beisbol en el país, por eso desde hace un año cuenta con un recinto en el que se rescata la historia de la pelota en la región.

Además recordó que cada 18 de noviembre serán ingresados nuevos miembros al tempolo de los inmortales.

Cada placa cuenta con una fotografía y una reseña de cada personalidad. El artista plástico David Molero entregó trozos de bates intervenidos que forman parte de la serie Amazonas.

Luis Aparicio Montiel comandó exaltación

El orden de las placas y entrega de reconocimiento a las Águilas inmortales comenzó con Luis Aparicio Montiel, único venezolano en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas.

Siguieron Luis Aparicio Ortega “El Grande” de Maracaibo, Ernesto Aparicio Ortega, José Antonio Casanova, Dalmiro Finol, Pompeyo Davalillo, Ramón Monzant, Víctor Davalillo, Ángel Bravo, Wilson Álvarez, Teolindo Acosta, José “Carrao” Bracho, Dionicio Acosta, Leonel Carrión y Luis Rodolfo Machado Bohórquez.

Al acto asistieron Víctor Davalillo, Leonel Carrión, Wilsón Álvarez, Ángel Bravo, así como familiares y amigos de los otros exaltados.

Impresiones de las Águilas inmortales

“En nombre de Águilas del Zulia, quiero felicitar a todos los exaltados. Este evento es muy importante para el beisbol zuliano, somos un estado con mucha historia en este deporte, felicitaciones para todos”. Luis Rodolfo Machado Silva

“Para mí es un gran honor. Nunca pensé cuando comencé a jugar que me iban a pasar tantas cosas. Mi tío Neuro Fuenmayor, que en paz descase, fue quien me llevó por primera vez a jugar béisbol a un terreno a las famosas caimaneras, cuando tenía siete años”. Wilson Álvarez

“Siempre he pensado que estos homenajes hay que hacerlos en vida. Es un honor entrar a la primera exaltación del beisbol zuliano Hacerlo en nuestra tierra es especial y felicito a quienes tomaron esta iniciativa”. Leonel Carrión

“Yo siempre he dicho que los homenajes deben hacerlo a las personas en vida para que los disfruten. Es una idea muy buena porque el beisbol zuliano ha dado y sigue dando muchos peloteros buenos. En mi época no había tanta preparación como ahora, yo me hice pelotero con palos de escoba, sin entrenadores, y logré jugara en las Grandes Ligas, que fue mi sueño desde pequeño” Ángel Bravo

“Es un orgullo inmenso para la familia. Esto es algo que queda para siempre y esto era lo que faltaba a mi papá, porque ya está en el Salón de la Fama del Béesbol Venezolano y de los Navegantes del Magallanes y aunque nunca lanzó con Águilas del Zulia, se hizo fanático del equipo cuando se retiró.” Ramón Monzant hijo

