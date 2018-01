El centro de los Pelicans de Nueva Orleans, DeMarcus Cousins, sufrió una lesión grave en su tendón de Aquiles este viernes en el triunfo de 115-113 sobre los Houston Rockets.

La lesión acabó con la esplendida temporada de Cousins, que consiguió un ”triple-doble” ante los Rockets en la cuarta victoria consecutiva de los Pelicans.

El cuerpo médico de Nueva Orleans reveló que Cousins se rompió el tendón de Aquiles izquierdo, y de igual manera se conoció que el jugador se someterá a una cirugía para reparar el daño, dijo una fuente de la NBA a ESPN.

Cousins promediaba este año 25.2 puntos, 12.9 rebotes and 5.4 asistencias por partido. Según datos del Departamento de Estadística y Números de ESPN, solo cuatro jugadores en los últimos 50 años tuvieron ese tipo de promedio, y todos fueron nombrados como Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada.

La excelente campaña de Cousins lo acreditó para el Juego de las Estrellas el 18 de febrero, pero ya no estará debido a su agravio en el tendón.

Varios protagonistas de la NBA se solidarizaron con Cousins y enviaron mensajes a través de sus redes sociales.

”Mis pensamientos están contigo @boogiecousins. Espero que estés bien, mi gran amigo”, Tuiteó LeBron James, alero de los Cleveland Cavaliers.

Su compañero de equipo, Anthony Davis, escribió: ”Mi amigo, es difícil hermano pero yo sé que vas a volver más fuerte que nunca. Mantendremos esto por ti”.

My dawg!! Tough to see bro but I know you gonna come back stronger than ever. We gone hold it down for you!! #Pels #Brothers pic.twitter.com/BLCs07ZdrH

— Anthony Davis (@AntDavis23) January 27, 2018