PoliMiranda implementa controles a los motorizados abusadores

No deje de leer: Sujeto que quemó a hijastro murió en enfrentamiento con el Cicpc

El jefe del Instituto autónomo de Policía Municipal Miranda aseguró, que no tendrán contemplaciones con todo aquel comerciante que juegue con la necesidad y el hambre del pueblo.

En materia de prevención deben usar sus respectivos chalecos entregados por las autoridades que identifican a los mototaxistas organizados. “De no portarlo se le retendrán las motocicletas por incumplir la normativa implementada por la municipalidad, dijo López Pérez.

Continue Reading

Publicidad