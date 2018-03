La mamá guapa y apoyada/ ¿Hay momentos para hacer del dos?: Por Jacmibel Rosas.- Hola amigos, un gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien y que esta semana todo les salga bien, recuerden que todo está en la mente y lo que percibimos, atraemos, incluso con nuestra mente podemos crear o destruir, así que comencemos a pensar un poco más en positivo ante las situaciones cotidianas de la vida.

Dicho esto, quisiera hablarles hoy de los momentos muy incómodos para la mayoría de las madres: cuando comenzamos a aprender cómo cambiar los pañales y atender las necesidades fisiológicas de nuestros hijos, incluso todo el proceso que incluye adaptarnos a enseñarlos, ahorrar los pañales (sobre todo en estos tiempos que están tan caros) y enseñarlos a ir al baño.

Estoy segura qué más de un padre debe tener una anécdota al respecto, ya que en ese proceso somos muchas madres y padres, que nos llenamos de “caca” disimulando los momentos, al mejor estilo venezolano, “voy a agarrar dinero, eso es de buena suerte” solemos decir entre risas. Pero lo cierto es que en ese proceso ocurren muchas emociones en nosotros.

Por ejemplo, ¿No les ha pasado que, llegando a una fiesta, arreglados y perfumados el bebé se hace del “dos”? Como padres tenemos dos opciones: resolver la situación rápidamente para que no pase a mayores o quejarnos y molestarnos por lo que acaba de suceder. Y es que precisamente no es casualidad que haya comenzado este articulo con nuestra forma de proyectarnos, porque, así como reaccionamos ante una simple necesidad de nuestro bebé, reaccionamos ante la vida.

En una oportunidad, por enseñarla a ir a la poceta y quitarle el pañal antes de hacer pupú, papá y yo hicimos un desastre literal en el cuarto, porque hay veces que ellos no pueden aguantar, recuerdo que utilizamos ese momento como catarsis y aprovechamos de hacer una buena limpieza en el cuarto, lo cierto fue que nos reímos ante lo ocurrido, porque son vivencias que sin duda quedan en nuestra mente.

También es normal que muchas veces los papás no les guste mucho cambiarlos cuando hacen del “dos”, sobre todo si son niñas, pero esto es algo normal, no por eso hay que discutir. Si bien es cierto que ellos nos pueden ayudar en muchas cosas y están capacitados para ello, también es cierto que hay ciertas cosas que a las mujeres se nos da mucho más fácil y cambiar pañales es una de ellas. No con esto estoy diciendo que ellos no deban o no puedan hacerlo, si no que, si en el momento no es necesario, tampoco debe ser un motivo de discusión en la pareja.

Enseñar a nuestros hijos que vayan solitos al baño y que comiencen a avisar que van a hacer pupú no es un proceso fácil al principio pero que si le descubrimos el truco podemos disfrutar como padres. Esto es un momento fundamental de su crecimiento, en el que como padres debemos entender, que no debemos apresurarlos, no debemos presionarlos y debemos tenerle paciencia, porque nuestro peor error como adultos a veces, es pretender que ellos entiendan las cosas rápidamente como lo haríamos nosotros que ya tenemos capacidad de discernimiento. Y por más inteligente que sean nuestros hijos no podemos pedirles que den más de lo que pueden dar por su edad, así que tengamos presente esto.

Los especialistas sostienen que podríamos tardar hasta tres meses en enseñar a nuestros niños a ir al baño, por lo que recomiendan que durante este periodo es muy importante tener mucha paciencia y apoyarle en sus intentos. Incluso nos dicen que, si hemos intentado por 3 meses y no obtienes buenos resultados, puede ser que nuestro hijo no esté listo y se deberá esperar unas semanas para volverlo a intentar. No hay edad especifica porque cada niño es diferente, sin embargo, se recomienda que sea a partir de los 18 meses de edad.

Y recuerda, cada niño tiene su ritmo de vida diferente por lo que no es necesario apurarlo o compararlo con otros niños. Cada hijo es una bendición personalizada. ¡Hasta un próximo biberón!

La mamá guapa y apoyada/Jacmibel Rosas: Lcda. Comunicación Social, Magíster en Gerencia, Locutora y Productora, Directora Shantall´s Producciones, Redactora Laboratorio Mediático / La Conexión Urbana, FanPage @laguapayapoyada – @jacmibelrosas – jacmibelrosas@gmail.com

No deje de leer: Al menos 265 jóvenes fueron abusadas por el doctor Nassar