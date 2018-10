“La única nevera que está llena en Venezuela es la de la morgue”

Mike Pence acusa a China. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acusó el jueves a China; de lanzar un “salvavidas” a Venezuela con “cuestionables préstamos” a cambio de petróleo; y criticó que haya convencido a Panamá, República Dominicana y El Salvador de romper lazos con Taiwán. También dijo que el gobierno de Beijing roba la tecnología de Estados Unidos, entre ella la tecnología militar; y asegura que “quiere evitar que EE.UU. ayude a sus aliados en Asia”.

Un endurecidos discurso sobre “diplomacia de la deuda”

En un discurso en el Instituto Hudson, un centro de análisis conservador; Pence alertó sobre la “diplomacia de la deuda” que emplea Pekín; para expandir su creciente influencia en el mundo; ofreciendo “cientos de miles de millones de dólares en préstamos de infraestructura” en todos los continentes.

“Pekín le lanzó un salvavidas al corrupto e incompetente; régimen de (Nicolás) Maduro en Venezuela; que ha estado explotando a su propia gente; prometiéndole 5.000 millones de dólares en cuestionables préstamos; a pagarse con petróleo”, dijo Pence.

El vicepresidente, un duro crítico de Maduro; subrayó además que China es el “mayor acreedor individual” de Venezuela; “agobiando” al pueblo venezolano; “a pesar de que su democracia se desvanece”.

China se ha convertido en uno de los principales aliados de Venezuela; con préstamos por 62.000 millones de dólares en la última década; de los cuales aún se adeudan unos 20.000 millones.

El mes pasado, Maduro se reunió en Pekín con su par chino, Xi Jinping. A su regreso a Caracas, el gobernante anunció un acuerdo; para aumentar a un millón de barriles diarios la producción de crudo destinada al país asiático antes de agosto de 2019; con inversiones por 5.000 millones de dólares.

Venezuela, que tiene las mayores reservas probadas de crudo del mundo; pero cuya producción ha caído de 3,2 millones a 1,4 millones de barriles diarios en la última década; envió a China unos 700.000 barriles diarios en 2017.

En su discurso este jueves, Pence destacó que los términos de los préstamos chinos; “son opacos en el mejor de los casos” y dijo que los beneficios “invariablemente fluyen” hacia Pekín.

Taiwán, “mejor camino”

Pence también cuestionó que Pekín “corrompa” la política de algunos países; apoyando directamente a partidos y candidatos; que se comprometen a respaldar los objetivos estratégicos chinos.

“Desde el año pasado, el Partido Comunista de China; ha convencido a tres naciones latinoamericanas para que rompan los lazos con Taipéi y reconozcan a Pekín”, señaló.

“Estas acciones amenazan la estabilidad del Estrecho de Taiwán y Estados Unidos las condena”; afirmó Pence. “Estados Unidos siempre creerá que la adopción de la democracia en Taiwán; muestra un camino mejor para todos los chinos”.

China estableció en los últimos meses relaciones diplomáticas con Panamá, República Dominicana y El Salvador; que hasta hace poco mantenían vínculos con Taiwán; una nación insular considerada como una provincia rebelde por las autoridades comunistas; que tomaron el poder en China en 1949.

Pekín plantea la ruptura con Taipéi como condición innegociable; para poder iniciar relaciones diplomáticas con cualquier país.

Estados Unidos, que llamó en consultas a sus embajadores; en Santo Domingo, San Salvador, y a su encargada de negocios en Panamá por este tema; cuestionó esta semana la decisión de algunos gobiernos de cortar relaciones diplomáticas con Taiwán.

“Hay preocupación sobre la manera y los términos en que El Salvador y otros gobiernos han llegado a sus acuerdos políticos y económicos con China”; dijo el martes la embajadora estadounidense en San Salvador, Jean Manes; y señaló que en el caso de El Salvador todo se había manejado; “con una falta total de transparencia”,

Manes, quien retornó recientemente a El Salvador; dijo que Estados Unidos aún mantiene bajo revisión este paso tomado por el gobierno salvadoreño.

