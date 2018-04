Juramentado comando de campaña Simón Bolívar en Carlos Arvelo

Los familiares de los niños que se encuentran hospitalizados, en pediatría de La Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (Chet); denunciaron que en ese centro asistencial no hay insumos y que las fallas en el servicio eléctrico son constantes. La planta que debería activarse, cuando se generan las interrupciones no funciona regularmente; lo cual pone en riesgo la vida de los pequeños, que están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Leo Yobrigida Villarroel, relató que su nieta de tres años que tiene un mes hospitalizada, había sido trasladada al área de hidratación, pero fue pasada nuevamente para (UCI); lo cual le generó una alarma, porque esas instalaciones no está en buenas condiciones. El agua de lluvia de este lunes, llegó a la puerta del retén y a la de UCI, razón por la cual solicitó a las autoridades regionales y al Ministro de Salud, que solucione no la falta de insumos; que cambien la planta y hagan mejoras en la infraestructuras. Villarroel, comentó que ha tenido que gastar hasta ocho millones de bolívares, para poder cumplir con el tratamiento de su pequeña nieta. “Aquí hay personas que han gastado grandes cantidades de dinero, porque en el centro asistencial no hay ni una jeringa. No queremos más potes de humo, ellos son unos niños que quieren vivir”.

No hay productos de limpieza

Rebeca Villarroel, aseguró que en el lugar no hay productos de limpieza, entre ellos el cloro. “Mi hija entró con un diagnósticos y en el tiempo que ha estado hospitalizada, adquirió cuatro bacterias, porque cuando no hay electricidad la planta falla y no prenden los aires acondicionados”.

Preocupada relató que viven angustiados cuando pasa este tipo de hechos. “Los niños que se encuentran en la UCI necesitan que su electroventiladores activos al igual que el resto de los aparatos.

“Nosotros queremos, que se aboque el Gobierno regional y nacional para que haya mejoras en la atención de la Chet, porque estamos consiguiendo los insumos con las uñas; no hay ni un simple jelco.”