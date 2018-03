Deyna Castellanos nominada al equipo del año femenino

La brasileña Marta Vieira da Silva y la colombiana Natalia Gaitán figuran junto a la joven venezolana Deyna Castellanos en la lista de 55 candidatas al 11 Mundial Femenino de FIFPro.

A través del voto de 4.100 futbolistas, FIFPro elaboró una primera preselección que fue difundida este viernes.

El 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, se comunicará el nombre de las integrantes del equipo ideal de 2017.

Marta, una de las once jugadoras elegidas en 2016, aspira a repetir. En el caso de Gaitán y Deyna, quien fue finalista al pasado Balón de Oro de la FIFA, sería su primera vez.

Las tres comparten candidatura con algunas de las mejores futbolistas del mundo, como la holandesa Lieke Martens y la estadounidense Carli Lloyd.

Puedes leer: Barcelona envió camiseta a joven venezolano herido en masacre de Estados Unidos

Estas son las 55 jugadoras preseleccionadas para el once del año:

Guardametas: Katarzyna Kiedrzynek (Polonia-PSG), Hedvig Lindahl (Suecia-Chelsea), Sandra Paños (España-Barcelona), Andreea Paraluta (Rumanía-Atlético Madrid) y Almuth Schult (Alemania-Wolfsburgo)

Defensas: Millie Bright (Inglaterra-Chelsea), Lucy Bronze (Inglaterra-Olympique de Lyon), Kadeisha Buchanan (Canadá-Olympique de Lyon), Anouk Dekker (Holanda-Montpellier), Kristin Demann (Alemania-Bayern de Múnich), Nilla Fischer (Suecia-Wolfsburgo), Natalia Gaitán (Colombia-Valencia), Stephanie Houghton (Inglaterra-Manchester City), Tuija Hyyrynen (Finlandia-Juventus), Alanna Kennedy (Australia-Melbourne City), Saki Kumagai (Japón-Olympique de Lyon), Ashley Lawrence (Canadá-PSG), Elena Linari (Italia-Fiorentina), Amel Majri (Francia-Olympique de Lyon), Irene Paredes (España-PSG), Babett Peter (Alemania-Wolfsburgo), Wendie Renard (Francia-Olympique de Lyon), Ali Riley (Nueva Zelanda-Rosengard), Line Roddik (Dinamarca-Barcelona) y Sandra Zigic (Croacia-USV Jena)

Centrocampistas: Camille Abily (Francia-Olympique de Lyon), Karen Carney (Inglaterra-Chelsea), Sara Däbritz (Alemania-Bayern de Múnich), Daniëlle van de Donk (Holanda-Arsenal), Jackie Groenen (Holanda-Frankfurt), Sara Björk Gunnarsdóttir (Islandia-Wolfsburgo), Amandine Henry (Francia-Olympique de Lyon), Carli Lloyd (Estados Unidos-Sky Blue), Vicky Losada (España-Barcelona), Dzsenifer Marozsán (Alemania-Olympique de Lyon), Silvia Meseguer (España-Atlético Madrid), Alice Parisi (Italia-Fiorentina), Caroline Seger (Suecia-Rosengard), Marta Vieira (Brasil-Orlando Pride) y Caroline Weir (Escocia-Liverpool)

Delanteras: Barbara Bonansea (Italia-Juventus), Deyna Castellanos (Venezuela-FSU), Pernille Harder (Dinamarca-Wolfsburgo), Ada Hegerberg (Noruega-Olympique de Lyon), Jennifer Hermoso (España-PSG), Samantha Kerr (Australia-Perth Glory), Eugénie Le Sommer (Francia-Olympique de Lyon), Lieke Martens (Holanda-Barcelona), Vivianne Miedema (Holanda-Arsenal), Alex Morgan (Estados Unidos-Orlando Pride), Nadia Nadim (Dinamarca-Manchester City), Ewa Pajor (Polonia-Wolfsburgo), Laura Rus (Rumania-Apollon), Shanice van de Sanden (Holanda-Olympique de Lyon) y Jodie Taylor (Inglaterra-Melbourne City).

Congratulations @Deynac18! 👏 You’ve been nominated for the #WomensWorldXI. Read more 👉 https://t.co/heaqoPdGLu pic.twitter.com/qElQ2wn4ef

— FIFPro (@FIFPro) 2 de marzo de 2018