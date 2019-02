Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos y posible candidato a la presidencia por el partido demócrata, señaló que la comunidad internacional debe apoyar al líder opositor Juan Guaidó.

Guaidó es reconocido como presidente encargado de Venezuela por Estados Unidos, Brasil, Alemania, Francia y otros países. “Solo un tirano evitaría la entrega de alimentos y medicinas a las personas que dice liderar. La comunidad internacional debe apoyar a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Es hora de que Maduro se haga a un lado y permita una transición democrática. Los venezolanos merecen algo mejor” escribió en su cuenta Twitter.

Biden fue vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama. Líderes democráticos de distintos países no salen de su asombro al enterarse que los chavistas se niegan a recibir la comida. No es posible que mientras millones de venezolanos huyen de su país por falta de alimentos, los chavistas se niegan a recibir la ayuda.

Numerosos jerarcas del régimen chavistas tienen a sus hijos en el exterior. Las autoridades de diversos países les prohibieron la entrada y les revocaron las visas. Los vinculan con negocios de drogas y el narcotráfico internacional. Los chavistas aseguran que en Venezuela no hace falta comida. Por ello ordenaron cerrar el puente internacional Las Tienditas en Cúcuta.

Only a tyrant would prevent the delivery of food and medicine to people he claims to lead. The international community must support Juan Guaido and the National Assembly. It is time for Maduro to step aside and allow a democratic transition. The Venezuelan people deserve better.

— Joe Biden (@JoeBiden) February 9, 2019