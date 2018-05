Desde el sismo del 27 de abril van 154 réplicas en Valencia

El sueño aún no dejaba despertar al valenciano; pero una fuerza natural no lo pensó para sacudirlo de la cama. En un primer momento no entendían lo que estremecía las estructuras de su habitación; pero luego sí, se percataron que era un sismo, uno fuerte para quien los temblores no son parte de su día. La frase magnitud 4.7 colmó los portales informativos del estado y del país.

El susto no fue normal. Otros ni lo sintieron; pero la mayoría coincidió en un sentimiento ineludiblemente humano; temor. Eran las 4:44 de la mañana del 27 de abril cuando se movió la tierra. Con un epicentro a 20 kilómetros al noreste del municipio Juan José Mora. Su profundidad fue de cinco Km.

A los valencianos no se les pasaba por la mente un sismo o temblor; era un tema de conversación inexistente; pero a partir de ese día esas palabras comenzaron a retumbar. Tanto fue el impacto después ese primer movimiento telúrico que invadió las redes sociales.

Pero esto tan solo era el comienzo, después de ese sismo le siguieron numerosos eventos naturales. Periodistas en la sala de redacción web se mantuvieron desde esa fecha sobre el teclado para monitorear cualquier novedad de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis.

Si se toma en cuenta las declaraciones del presidente del instituto, Roberto Betancourt, donde informó que desde el sismo de magnitud 4.2 ocurrido al noreste de Valencia el miércoles; hasta ayer se contabilizaron 127 réplicas. Sumando los registros publicados por el vicepresidente del Sistema Integrado de Protección Civil y Bomberos; Jacobo Vidarte; a partir del 27 de abril; y los tres últimos reportados por Funvisis.

Se totaliza 154 réplicas (sentidas o no) desde el sismo de magnitud 4.7. del 27 de abril. Este total no incluye el temblor 4.2, pues no se trata de una réplica, según lo califica Funvisis como un sismo.

¿Cuáles son las recomendaciones ante un sismo?

La fundación sismológica recomienda en caso de registrarse un sismo; mantener la calma y protegerse debajo de una mesa o un pupitre; ubicarse al lado de una columna si no hay muebles donde protegerse; reaccionar con serenidad y calma para evitar accidentes; en caso de estar conduciendo, reducir la velocidad y estacionarse en un sitio seguro.

Ana Ramos/ACN

Sismos recientes publicados por Funvisis:

