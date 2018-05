Sismo de magnitud 4.2 en Valencia

A las 7:23 de la mañana de este miércoles se registró un sismo en la zona norte de Valencia. El movimiento telúrico tuvo una duración de solo segundos; pero fue lo suficiente intenso para atemorizar a los ciudadanos.

Menos de un minuto después se registró otro movimiento, pero de menor intensidad. Hasta el momento se tiene confirmación que además de la zona norte de Valencia, el temblor también se sintió en el municipio San Diego.

Mientras que usuarios de las redes informaron que en los municipios Libertador, Naguanagua del estado Carabobo también vivieron el leve sacudón. En la ciudad de Maracay, estado Aragua, también se sintió el temblor.

Los ciudadanos que se preparaban para iniciar su jornada laboral salieron apresuradamente de sus oficinas para resguardarse. Esta acción la repitieron quienes se encontraban en ese momento en casa.

Una situación de mayor nerviosismo vivieron los pasajeros del Metro de Valencia. Algunos de los usuarios que estaban en la zona subterránea corrieron hacia la superficie.

En la cuenta oficial de Twitter de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) fue confirmada la información: “#Sismo:2018/05/23 7:23 (HLV), Mag. 4.2 Mw, a 13 Km al noroeste de Valencia (10.269 N,68.072 W), prof. 5,0 km”.

En un segundo mensaje, la fundación sismológica confirmó el otro sismo de menor intensidad: “#Sismo: 2018/05/23 7:25 (HLV), Mag. 4.0 Mw, a 12 Km al noroeste de Valencia (10.230 N,68.092 W), prof. 2,8 km”.

Funcionarios de Protección Civil y bomberos realizan un recorrido por los 14 municipios del estado para chequear posibles daños en infraestructuras. Se supo que vidrios y espejos colgados en paredes cayeron al piso.

Los efectivos informaron que están atentos a cualquier llamado de emergencia: “Buenos días #Carabobo nos encontramos #SiempreListos para atender cualquier evento adverso en la entidad. Somos el #SistemaIntegrado #Carabobo #23May #trabajamosparausted @Jacobo_Vidarte @rubendarioreina”. Publicaron en Twiiter; dodne además recordaron sus números de contacto; entre ellos 0241- 859 27 00 y (0241) 618 90 33.

El 27 de abril se registró otro sismo en el estado Carabobo. Ese día fue de magnitud 4.7. Esta mañana los comentarios en Twitter sobre el temblor no se hicieron esperar:

El #Sismo fue de magnitud 4.2 y se registró a las 7:23 a.m. al noroeste de #Valencia este es el reporte de #Funvisis https://t.co/UEWSrNwHOb

via @vivavenezuela69: Buenos dias 6;15 am, primer temblor leve, 7:18 am temblor mas fuerte, 7: 25am temblor mas leve, en la quizanda, se han sentido esos 3 temblores hoy

— traffic VALENCIA (@trafficVALENCIA) 23 de mayo de 2018