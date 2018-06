Shakira vuelve a cantar “por un milagro de Dios”

Shakira vuelve cantar “por un milagro de Dios”. Shakira, la intérprete de 41 años habló sobre la seriedad de su enfermedad y de los pronósticos de los médicos; que indicaban que tenía que ser operada, reseña People en Español.

“Milagrosamente, y contra los pronósticos de los doctores, me recuperé de forma natural. Todos vaticinaron cirugía; pero la lesión desapareció completamente de mis cuerdas vocales”, dijo.

Por algo dicen que la oración es una fuerza poderosa. La madre de Milan y Sasha compartió que su lesión la ayudó a empezar a orar nuevamente. “Le prometí a Dios que si llegase a poder utilizar mi voz de nuevo; lo celebraría todas las noches y eso es lo que estoy haciendo”; con fe en que su pacto con Dios la sanaría.

En la imagen de archivo, Shakira durante una reunión en el foro de Davos, Suiza; el 17 de enero de 2017.

El futbolista Piqué presume del amor de Shakira

El futbolista Gerard Piqué (31) tiene un sinfín de razones para presumir abiertamente; de la historia de amor que le une a Shakira (41); ya que además de la bonita familia que ambos forman junto a los pequeños Milan (5) y Sasha (3); al deportista no se le ha olvidado en ningún momento que la madre de sus hijos; es también una de las estrellas del pop más top del planeta. Y se lo ha querido dejar clarito.

Tanto es así, que después de asistir a uno de los primeros conciertos ofrecidos por la diva; en el marco de su gira mundial, ‘El Dorado World Tour’; y de haber compartido con ella buena parte de los ensayos, el central del FC Barcelona; ha hablado de lo que le parece el espectáculo de Shak.

“El mejor show que he visto nunca”; ha escrito en Instagram junto a un vídeo que muestra la soltura con la que agita las caderas; mientras interpreta su exitoso tema ‘Suerte’.

The best show I've ever seen! @shakira

Además de haberse ganado una vez más la admiración del público, Shakira ha conseguido ante todo recuperar plenamente la confianza en sí misma después de un año francamente difícil para ella, marcado por los graves problemas vocales que le obligaron a posponer el arranque de la gira y que, en su momento, la llevaron incluso a considerar su cancelación.

“Sí, lo hemos conseguido. Me siento como si hubiera sido la primera vez. Gracias por hacerme pasar uno de los momentos más increíbles de mi vida”, publicaba tras finalizar el primer concierto de la gira en Hamburgo (Alemania).

A whole new way of making an entrance at the O2! Here I come London!!! Feeling complete! Shak

‘El Dorado World Tour’ es la primera gira mundial en la que se embarca Shakira en un período de casi ocho años y, como ella misma celebraba este sábado desde el Ziggo Dome de Ámsterdam, la primera de todas que ha contado con los pequeños Milan y Sasha como testigos presenciales del talento arrebatador que despliega su madre micrófono en mano.

