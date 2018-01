Predicción del horóscopo de hoy sábado 13 de enero

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Si no tienes pareja, esta noche podrías encontrarte anhelando a un amor del pasado y preguntándote qué está pasando con esa persona en estos momentos. Si actualmente tienes pareja, podrías estar experimentando una separación temporal de tu persona amada y podrías sentir la inclinación de pasar la noche en casa. Si decides hacer esto, entretente con tu libro o película favorita. Recuerda: mirar al teléfono no hace que suene.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Un encuentro casual hoy podría ser el comienzo de una relación increíble si eres lo suficientemente valiente como para hacer algo al respecto. Asegúrate de que intercambien información de contacto o de que busquen la manera de volver a verse nuevamente. Aunque ambos pueden estar muy ocupados, esta conexión puede ser la que has estado esperando.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Tu sensualidad hoy se templa con un toque místico de la clase de sentimiento romántico que se encuentra en los cuentos de hadas. Esto puede ser inusual para ti, ¡pero a tu actual pareja le va a encantar! Si no tienes pareja, es muy probable que llames mucho la atención y, posiblemente, conozcas a alguien nuevo y emocionante. Ten la precaución de esforzarte por ver a la persona real y no sólo una imagen romántica.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Nunca digas nunca jamás cuando se trate del amor. Es posible que hayas vivido sin romance durante tanto tiempo que ni siquiera puedas imaginar lo que se siente el compartir un momento especial con alguien más. Mantén vivo el amor en tus sueños y en el corazón y hoy podrías acercarlo un poco más.

Horóscopo de Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Una pareja amorosa podría contactar contigo sin previo aviso, tal vez para proponerte que se vean a solas esta noche. Tienes justo el estado de ánimo para esto, ya que te sientes especialmente sexy y no tienes miedo de mostrarlo. Una velada en casa o en un rincón oscuro de tu restaurante favorito puede ser la invitación para ello. ¡No te sorprendas si esa persona pide champán y se presenta con flores! ¡Diviértete!

Horóscopo de Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

¿Has estado esperando oír de algunos fondos, tal vez para crear una obra de arte, escribir un libro o hacer una película documental? Si es así, ¡podrías tener mucho que celebrar hoy al recibir la noticia de que el dinero llegará de manera inminente! Sin embargo, no te sorprendas si hay un retraso. El proyecto todavía va a pasar, pero sólo un poco más tarde de lo que habías esperado. Todo lo que puedes hacer ahora es esperar.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre – 23 de octubre)

Si juegas bien tus cartas, podrías ser capaz de convertir lo que estás recogiendo psíquicamente en un esfuerzo creativo exaltado. Puede que las emociones y las imágenes que fluyen en tu cerebro sean oscuras, pero son significativas de alguna forma. Si escribes, tocas música, bailas o pintas, podrías perder la cabeza en tu propio trabajo. Sean cuales sean tus materiales, sácalos y memoriza tu inspiración. ¡Mañana te alegrarás de haberlo hecho!

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre – 22 de noviembre

Tu pareja puede necesitar un poco de espacio hoy, pero no te preocupes. Estará de vuelta en tu vida muy pronto. A veces la gente tiene que pasar algún tiempo a solas para comprender mejor sus propias emociones. Si no reaccionas de forma exagerada ni conviertes esto en algo más grande, no tendrás nada de que preocuparte.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

¿Has estado albergando un deseo secreto por alguien que crees que piensa en ti sólo como una amistad? No te sorprendas si hoy te enteras de que no es así. ¡Este es un día en el que las pasiones ocultas pueden ser reveladas de repente y esa persona podría divulgar inesperadamente una atracción secreta hacia ti! El único inconveniente es que a veces, cuando las fantasías se hacen realidad, se puede producir una decepción. Toma nota de tu reacción antes de seguir adelante.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Hoy puedes ver a alguien del trabajo y de pronto sentir una atracción romántica inesperada. Esto puede pillarte con la guardia baja porque nunca antes habías pensado en esa persona de esa manera. Antes de tirarte de cabeza, date un tiempo para pensar. Te sientes especialmente sensual hoy, así que esta sensación podría haber desaparecido mañana. Mantén por ahora los pies en el suelo. Si la atracción permanece todavía dentro de unos días, ¡piensa en ello!

Horóscopo de Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

Una suma de dinero que podrías haber estado esperando que llegue desde muy lejos se puede retrasar. Esto puede ser frustrante para ti, pero no te preocupes. El dinero, en efecto, llegará. Así que a menos que tu situación sea urgente, simplemente siéntate y espera. Deberías comprobarlo con las personas que lo envían. Sin embargo, probablemente descubrirás que el asunto está fuera de tus manos. Ten paciencia y aguanta.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

La comunicación con los amigos y socios debe ser clara, abierta, honesta y solidaria hoy. La camaradería fluye libremente y el afecto se muestra sin restricción o exageración. Si actualmente tienes pareja pero no te has comprometido aún, puede que se produzca una declaración de amor y una expresión del deseo de llevar la relación al siguiente nivel. Por lo menos, ¡tu amante debería hacerte un cumplido o dos!

Fuente: Ideal.es