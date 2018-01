Visión y Opinión/Patadas de ahogado: Por: Jesús Santander.- Elecciones presidenciales antes del 30 de abril de este año, solicitadas por el poder Constituyente, ojo, poder Constituyente, es decir, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la que supuestamente no reconocen los dirigentes de la oposición venezolana, pero que de hecho, han reconocido y subordinados todos esos dirigentes, lo que era la MUD, agrupación de partidos opositores subordinada a los poderes plenipotenciarios de la ANC.

Hay quienes dentro de la oposición han criticado las posturas de Ramos Allup, Julio Borges, Henry Falcón, Claudio Fermín y del mismo Lorenzo Mendoza quienes en varias oportunidades y sin aguantar mucha presión se subordinan a la ANC y al Gobierno de Maduro, se subordinan al Reegimen como ellos (MUD) lo denominan. Los ataques recibidos por la dirigencia opositora se debe al doble discurso y sus incongruencias, no son serios, defraudaron a sus seguidores que cifraron sus esperanzas en ellos, esta casta opositora traicionó a su pueblo y traicionó a sus aliados internacionales, les hicieron armar un show con ex presidentes del mundo, legisladores americanos y europeos, hicieron que hasta Trump nombrara a Maduro en sus discursos, tildaron a la ANC de ilegitima y ahora todos y cada uno de la casta opositora no solo la reconocen, sino que la defienden hasta el punto de subordinarse ante ella.

Maduro se ha convertido en un gran líder, ha sobrevivido los embates mas grandes internos y externos, de hecho la oposición quedó debilitada en la batalla para derrocar a Nicolás, quedando disminuidos por desgaste e incongruencias, se olvidaron de su gente y eso les paso factura, mientras esto sucedía, Maduro y las fuerzas de la revolución se fueron reagrupando, haciendo un bloque sólido para las batallas electorales, tan es así que los movimientos sociales se activaron en las calles para defender su gobierno, el de Chávez, liderado hoy por Nicolás Maduro.

La oposición al día de hoy decidió participar en la relegitimación de los partidos, convocados por la ANC, decidieron además participar en las elecciones presidenciales, también convocadas por la ANC y participan en un diálogo con el Gobierno de Maduro para acabar con las sanciones internacionales contra Venezuela, solicitadas a por ellos mismos al Tio Sam y demás gobiernos intervencionistas del mundo, lo que es un hecho, es que van a participar en las elecciones, van a enfrentar a Maduro, ellos dicen que no quieren ir a elecciones, pero por dentro se mueren para competir los unos contra los otros para demostrar quién será el sub campeón, ya que Maduro va a ganar, pero los adecos, justicieros y Henry Falcón se van a matar por ser el candidato perdedor, lo que significaría garantzar la credencial o la patente internacional para decir que son los segundos, es decir, dominar a laa fauna opositora, esas son las Patadas de Ahogados.

De todo un poco:

.- Diosdado en Carabobo: el Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello visitó el estado Carabobo y realizó el mejor de los programas Con El Mazo Dando que se haya podido hacer, ante la asistencia de más de 10 mil personas y con una organización ejemplar se realizó el programa, Lacava (Drácula) hablo y agradeció a Diosdado no solo por haber visitado al estado, sino porque el ha sido un factor fundamental para mantener la Revolución y consolidar el Gobierno de Nicolás Maduro. Felicito a los organizadores del Mazo en Carabobo, José Ávila, Samuel Cohen, Josnilmar Peñaranda, Glamys García y el equipo del alcalde Jesús Alejandro Marvez.

.- Los Adecos se unen para Validar la tarjeta: aunque la pelea entre adecos estuvo encendida el año pasado en Carabobo, hemos visto como Rubén Limas y Antonio Ecarri están pechito con pechito, para garantizar la unidad en la tolda blanca, atrás quedó la época en que Queso amarillo entregó la candidatura regional de Rubén Limas a los de voluntad Popular, a solicitud de su Jefe Máximo en la Región, bueno el que fue jefe de muchos y hoy no es jefe de nadie..

.-Hablando de Queso amarillo: me comentan que le ha sacado el cuerpo al cochinito ladrón y al brincatalanquera extorsionista, será que entendió que Carabobo cambió, ¿estará buscando acercamiento con los nuevos liderazgos y le abrirá paso a los suyos?.

Emai: jesusalbertosantander@gmail.com Twitter: @jesusantanderL

