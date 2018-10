Las 10 celebridades que todas las chicas imitan

La gente ha estado idolatrando a aquellos que han alcanzado el éxito desde el principio de los tiempos. Ponemos a los que son más fuertes, más inteligentes, más rápidos que nosotros en el pedestal y los tratamos como superhumanos. Los admiramos y esperamos que algún día seamos más como ellos. En última instancia, eso es algo bueno, nos impulsa hacia adelante, nos hace esforzarnos por objetivos más grandes, establece altos estándares, y nos hace trabajar más duro y convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos.

Sin embargo, últimamente hay una tendencia a idolatrar a la gente por su belleza. Y aunque eso en sí mismo no es nada nuevo, es raro que algunas personas se enfoquen únicamente en ciertos estándares de belleza, y no en aspectos de carácter o logros personales. Así que mientras te presentamos una lista de 10 celebridades tan hermosas que todas las chicas quieren ser como ellas, te instamos a pensar en la complejidad de la gente y no sólo verlos como una cara bonita o un cuerpo en forma.

Alexis Ren

Alexis Ren, nombre completo de Alexis René Glabach, es una famosa modelo de Instagram e influenciadora de medios sociales. Ella tiene sólo 21 años, pero tiene más de casi 12 millones seguidores en Instagram y llegó a ser la Novata de Traje de baño de Sports Illustrated 2018. Literalmente, millones de personas sueñan con verse como ella, pero hay que recordar que probablemente se necesita mucho trabajo para estar en una forma tan magnífica.

Emma Watson

Emma Watson no sólo es conocida por ser una de las mujeres más bellas del mundo, pero también es amable, e inteligente, y siempre trata de hacer todo lo posible para hacer de este mundo un lugar mejor. Todo el mundo la conoce mejor como Hermione de Harry Potter, y mientras ella ya no está representando ese personaje, sus acciones demuestran que incluso en la vida real, ella es un poco como Hermione.

Emily Ratajkowski

Emily es una modelo y actriz Norteamericana que se elevó a la fama gracias a su aparición en el video de Robin Thicke ‘Blurred Lines’. Mientras que el video y la canción han suscitado mucha polémica cuando se trata de la representación de las mujeres, teniendo en cuenta las letras y las mujeres poco vestidas bailando alrededor, la popularidad de Emily sólo sigue creciendo todos los días. Ella tiene 16.5 millones de seguidores en Instagram hasta la fecha.

Jennifer Lopez L.O. ha sido elogiada por sus looks desde hace décadas y es difícil no ver por qué. Su aspecto sensual y su físico curvo son la materia de sueños. Pero no es sólo una cara bonita, es actriz, cantante, bailarina, autora, diseñadora de modas y productora. Para que sepas, la próxima vez que pienses “Quiero un trasero como el de J. Lo”, recuerda que también hay mucho talento para admirar.

5. Kylie Jenner

Kylie Jenner es la hija más joven del clan Kardashian, y también es probablemente la única que rivaliza a Kim en términos de popularidad. Mientras que el resto de la familia Kardashian seguro que tiene un montón de seguidores en los medios sociales, sólo Kylie y Kim tienen más de 100 millones. De hecho, Kylie está sólo 4 millones detrás. Ella sólo tiene 20 años y ya es madre, tan pronto esperamos que la gente no sólo la elogie por su apariencia, figura y declaraciones de moda, pero esperamos que por también ser una gran madre para su hija Stormi.

Emilia Clarke

Emilia Clarke ha estado en muchas películas, pero la mayoría de la gente la conoce mejor por su papel de Daenerys Targaryen (¿puedes deletrearlo correctamente en el primer intento?) o Khaleesi en Game of Thrones. O ya sabes, si vives bajo una piedra y no has visto Game of Thrones – ella es la chica caliente que convive con dragones.

Ashley Graham

Ashley Graham es un modelo Norteamericana de talla grande y es la prueba viviente de que no tienes que ser súper delgada para ser considerada hermosa. Ella cree que la belleza viene en todas las formas y tamaños y tenemos que decir, mirándola lo creemos.

Rihanna

Rihanna es una excepción a cada regla. Mientras que las celebridades delgadas hacen todo lo posible para mantener una dieta estricta y una rigurosa rutina de entrenamiento, y las no tan delgadas hablan sobre el positivismo del cuerpo – a Rihanna no le importa, ella se ama a sí misma sin importar por qué. Ella ha sido delgada, ella ha sido curva, ella fluctúa, y se ve fabulosa de cualquier manera. Necesitamos más modelos de conducta como Rihanna.

Bella Hadid

Bella Hadid es conocida por su figura delgada y su cuerpo en forma de reloj de arena. Es una de las modelos Norteamericanas más exitosas. Muchas chicas están celosas de su figura, porque no es tan fácil tener ambas curvas y abdominales al mismo tiempo. Y mientras que Bella es definitivamente bendecida genéticamente, también claramente pone en un montón de trabajo para verse la forma de la manera en que lo hace. Tiene sentido, el verse bien es literalmente su trabajo.

Kim Kardashian

Muchos podrían argumentar que Kim es famosa sin ninguna razón en absoluto, pero argumentamos que por lo que ella es más conocida es por sus curvas increíbles. Hay un montón de rumores y especulaciones sobre si sus curvas son naturales o si ella ha hecho algunos procedimientos, pero de cualquier manera tienes que admitir que sus proporciones son impresionantes. De hecho, ella nos hace preguntarnos si fue ella quien comenzó la gran tendencia del trasero.

ACN/revistas/redes

No deje de leer: Comunicación mental ya no es fantasía del cine