Galletas de alta energía para niños trae la ayuda humanitaria (Video)

La ayuda humanitaria que en los próximos días entrará a Venezuela contiene galletas de alta energía para los empobrecidos niños.

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) anunció que con ello intentan pelear el déficit de proteínas que sufren los infantes. Durante el sábado y el domingo arribaron a la ciudad de Cúcuta más de 300 toneladas de alimentos.

En aviones militares estadounidenses transportaron los alimentos y los medicamentos que las autoridades venezolanas se niegan a recibir. Distintas personalidades de diversos países coordinan la entrega de los insumos. Sólo aguardan la orden que dará Juan Guaidó.

Las galletas las entregarán en colegios y barrios pobres de Venezuela. Debido a la crisis y la dificultad para alimentarse de manera adecuada muchos infantes se desmayan en clases. Con ello se pretende ayudar a niños con desnutrición severa.

Para el día 22 de febrero se tiene programado un concierto en el puente Tienditas, el cual será bautizado como puente Libertad. Un día después, es decir el 23 de febrero, movilizarán la comida en caravanas con ayuda de voluntarios.

Según un comunicado de la agencia estadounidense, la primera fase de asistencia, mejorará las vidas de miles de venezolanos e incluye:

Kits de alimentos comprados localmente, que contienen artículos como aceite vegetal, harina, lentejas y arroz, que podrían ayudar a satisfacer las necesidades básicas de más de 5,000 venezolanos durante 10 días.

These High-Energy Biscuits are one step closer to feeding school children affected by the #Venezuela crisis. @USAID airlifted them to #Colombia & now they are being trucked to the border. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/1FJmOk3hkv

— Mark Green (@USAIDMarkGreen) February 15, 2019