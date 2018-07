¡Educación en crisis!

El Gran Show: Por José Luis Centeno S. – A mí me enseñaron que cuando es ilegal, es ilegal. Las decisiones, las sentencias, del TSJ en el exterior son ilegales, tan ilícitas como las plasmadas en la ANC, lo vengo diciendo reiteradamente. ¿Por qué lo hago? Sencillo. Quien vive de ilusiones, muere de desengaños, peor cuando son falsas ilusiones como las que pretenden vendernos con actuaciones ilusorias. Respeto al que crea en esas acciones. Si ese máximo juzgado es autoridad y lo que decide, no lo acata nadie, entonces ahí está fallando algo, no tendría acomodo en el ordenamiento jurídico.

Ni como precedente será eficaz lo que hacen, porque esas acciones deben ser hechas bajo la legitimidad. Si el TSJ en el exilio fuera tan legítimo, yo les apuesto que cualquiera autoridad, en este caso, internacional, estuviese ordenando, no sugiriendo, el acatamiento de sus decisiones y Maduro no se hubiese ido tan tranquilo a Turquía ni Barboza esperaría el dictamen de la Consultoría Jurídica de la AN sobre la sentencia que ordena “llenar el vacío del Presidente de la República”. Es un hecho, ese Tribunal no tiene validez, es un show que montaron.

El punto no es que hayan sido designados por la instancia legislativa que menor atención presta a sus ejecutorias, el punto es que esos Magistrados no tienen la mayoría que establece la Ley, la otra parte de esa mayoría está sentada en el “Ilegítimo TSJ”, por consiguiente, están fuera del campo legal y ellos lo saben, por eso se aferran al acuerdo del Senado chileno como a una tabla de salvación.

Se está actuando bajo un show mediático y el pueblo estaría siendo engañado. Lo vengo diciendo sin rodeos. El venidero 19J dirán que fue admitida la acusación contra Maduro, luego, lo declararán culpable y sentenciarán. ¿Después qué viene? Sacaron la orden de aprehensión y no pasó nada, con la sentencia de ese juicio ocurrirá lo mismo. Es puro show mediático. El fin justifica los medios, eso es para justificar que están haciendo algo por la democracia venezolana. En el fondo, no hay ni efectividad ni validez. Me pregunto, ¿ese montaje es para limpiarle la imagen a quién?

Si esos Magistrados tuviesen efectividad, Leopoldo López estaría en libertad plena porque el fiscal acusador reconoció que ese proceso está viciado, Kamel Salame no seguiría preso tras una década sin juicio dado que la Fiscalía desestimó la presunción por la cual lo privaron de libertad, la Jueza María Lourdes Afiuni no continuaría sometida a un proceso írrito ni a restricciones a su libertad de expresión, Lorent Saleh gozaría a plenitud de sus derechos y el profeta mormón estadounidense, Joshua Holt, hubiese regresado antes al norte.

¿Quién subsanará con ese TSJ todas esas graves violaciones a los derechos humanos? ¿La persona que se prestó a esas jugadas y que ahora es el centro del show mediático alardeando haber acusado a Maduro? Si convalidó las atrocidades del enjuiciado no era la indicada para acusarlo ni es la apropiada para reparar transgresiones, si lo fuera, el Senado chileno no abogaría por ella, cuando lo más efectivo sería ver a Sebastián Piñera retirando el Embajador acreditado ante el régimen ilegítimo.

Lo más sano es no seguir con ese espectáculo, porque la gente en la calle siente que está siendo burlada. Lo pido por el bien del pueblo venezolano, que es el único que está padeciendo por mentiras de esa naturaleza, por falsas ilusiones, y es mi obligación, como ciudadano, dar esta orientación desde una perspectiva más realista, incluso a quienes me atacan visceralmente pero no fundamentan. Si estamos ante decisiones que no se cumplen, ¿de qué valen? ¿Para qué se pierde tiempo tan valioso, si es algo que los Magistrados saben que no se va a ejecutar?

Como todo show debe contar con un Jurado, llamo a los gremios de abogados, universidades, centros de estudiantes, facultades de derecho, periodistas, investigadores, a todos los ciudadanos, que se pronuncien en relación a esto, serían un buen jurado para analizar y opinar sobre lo que digo: todas las decisiones del @TSJ_Legitimo, a nivel de todas las salas, son ilegales, no tienen validez, alejadas como están de lo prescrito por ley, de allí la inefectividad del TSJ en el exterior.

Siendo razonable que yo pudiese estar equivocado, los Magistrados tienen la oportunidad de demostrar lo contrario, por ejemplo: avocándose al conocimiento de la Causa N° 5M-1081-09 del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, a los fines de llevarla a buen término después de 10 años de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en su tramitación.

