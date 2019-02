Fue ordenado el cierre de la frontera de Venezuela con las Antillas Holandesas; la información fue reseñada por diferentes agencias internacionales de noticias; a través de sus cuentas en la red social Twitter; Informó un funcionario militar regional venezolano.

Por otro lado el diario Nuevo Día informó; que la información la dio a conocer el segundo comandante; de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Falcón, general Miguel Morales Miranda; quien explicó que la acción está en el contexto del operativo Centinela.

Cierran frontera marítima con Aruba, Curazao y Bonaire

El operativo Centinela lo efectúa la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb); desde hace cuatro meses en todo el territorio venezolano; para resguardar la soberanía nacional, precisó el general,

El representante de la Zodi recordó que la Fanb posee presencia militar; en puertos, aeropuertos y muelles.

El pasado de febrero, el gobierno de Países Bajos; informó que Curazao; servirá como centro de acopio para recibir la ayuda humanitaria para Venezuela..

