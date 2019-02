Para enfrentar a Trump se lanza Bernie Sanders

El demócrata Bernie Sanders buscará la presidencia de EE.UU. en 2020. El senador Bernie Sanders perdió ante Hillary Clinton la carrera por la nominación demócrata a la Casa Blanca en 2016. El político de 77 años es crítico de la gestión de Donald Trump; y asegura que transformará la vida económica y política del país.

El senador estadounidense Bernie Sander anunció que lanzará otra vez; su candidatura presidencial para las elecciones de 2020, con el objetivo de enfrentar al presidente republicano Donald Trump; quien buscará la reelección.

16 estados demandan a Trump por declarar emergencia nacional

Bernie, de 77 años, es uno de los políticos más veteranos entre los aspirantes demócratas; que buscan presentarse en las elecciones de 2020; y llega con la propuesta de transformar la vida económica y política del país.

“Me postulo para la presidencia. Les pido que se unan a mi; como parte de una campaña popular sin precedentes e histórica; que comenzará con al menos 1 millón de personas de todo el país”, escribió Sanders en Twitter.

Video insertado

Bernie Sanders ✔@BernieSanders

I’m running for president. I am asking you to join me today as part of an unprecedented and historic grassroots campaign that will begin with at least 1 million people from across the country. Say you’re in: https://bsanders.us/tw – 228 mil

Horas más tempano, el senador envió un correo a sus partidarios con el anuncio; prometiendo armar un gran movimiento de base amplia para combatir los “intereses especiales”; que han dominado el gobierno y la política, en referencia a la agenda de Trump en la presidencia.

En el correo electrónico que le envió a sus partidarios, Sanders subrayó; que Trump es el presidente más peligroso de la historia moderna de Estados Unidos.

